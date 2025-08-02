أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سورية

خبرني - قال إلشاد نصيروف نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) إن بلاده ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سوريm من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.

وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، لرويترز اليوم السبت، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سورية.

وتبدأ تركيا اليوم السبت، تزويد سورية بالغاز الطبيعي، وذلك بالشراكة مع أذربيجان عبر بلدة كلس الحدودية، في إطار اتفاق يهدف إلى دعم سوريا في مواجهة أزمتها الطاقية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن أذربيجان ستشارك في عملية التصدير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون الإقليمي والدعم الموجه للحكومة السورية الجديدة، التي تحظى بدعم أنقرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأضاف أن تركيا تعتبر نفسها شريكاً أساسياً في جهود إعادة إعمار سوريا.

"الغاز الطبيعي المزمع تصديره سيُستخدم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة السورية القائمة، ما من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد"، بحسب تصريحات بيرقدار يوم الأربعاء. كما أشار إلى توقيع اتفاق مبادلة مع أذربيجان يتيح نقل الغاز إلى مدينة حلب السورية، موضحاً أن قطر ستشارك أيضاً في تمويل المشروع.

وأضاف الوزير أن ضخ ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً سيمكن سوريا من إنتاج نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء، كما ستُخصص تركيا 500 ميغاواط إضافية من إنتاجها الكهربائي لدعم الشبكة السورية.