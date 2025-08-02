أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سورية

أذربيجان ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سورية
خبرني - قال إلشاد نصيروف نائب رئيس شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) إن بلاده ستصدر 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى سوريm من حقل شاه دنيز للغاز في بحر قزوين، والذي تديره شركة بي.بي.
وأدلى نصيروف بالتصريح في جنوب تركيا، لرويترز اليوم السبت، بالقرب من الحدود السورية، مع بدء تركيا وأذربيجان تصدير الغاز الطبيعي إلى سورية.
وتبدأ تركيا اليوم السبت، تزويد سورية بالغاز الطبيعي، وذلك بالشراكة مع أذربيجان عبر بلدة كلس الحدودية، في إطار اتفاق يهدف إلى دعم سوريا في مواجهة أزمتها الطاقية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن أذربيجان ستشارك في عملية التصدير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق التعاون الإقليمي والدعم الموجه للحكومة السورية الجديدة، التي تحظى بدعم أنقرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأضاف أن تركيا تعتبر نفسها شريكاً أساسياً في جهود إعادة إعمار سوريا.
"الغاز الطبيعي المزمع تصديره سيُستخدم لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة السورية القائمة، ما من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد"، بحسب تصريحات بيرقدار يوم الأربعاء. كما أشار إلى توقيع اتفاق مبادلة مع أذربيجان يتيح نقل الغاز إلى مدينة حلب السورية، موضحاً أن قطر ستشارك أيضاً في تمويل المشروع.
وأضاف الوزير أن ضخ ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً سيمكن سوريا من إنتاج نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء، كما ستُخصص تركيا 500 ميغاواط إضافية من إنتاجها الكهربائي لدعم الشبكة السورية.
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