سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق

MENAFN - Al-Bayan) قال الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنهام هوتسبير اليوم السبت إنه سينهي هذا الصيف مشواره الذي استمر عشر سنوات مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد سون، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، توتنهام هوتسبير إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وانضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى صفوف النادي اللندني قادما من باير ليفركوزن الألماني في 2015.

ورغم أن سون لم يكشف عن وجهته المقبلة، تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأنه سينتقل إلى لوس انجليس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

خاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجل 173 هدفا. وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.