سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق

سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق
وقاد سون، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، توتنهام هوتسبير إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.
وانضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى صفوف النادي اللندني قادما من باير ليفركوزن الألماني في 2015.
ورغم أن سون لم يكشف عن وجهته المقبلة، تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأنه سينتقل إلى لوس انجليس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.
خاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجل 173 هدفا. وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.
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