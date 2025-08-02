كرة القدم المصغرة .. الإمارات تقود المشهد العربي نحو التطوير

MENAFN - Al-Bayan) تواصل دولة الإمارات ترسيخ دورها الريادي في قيادة وتطوير رياضة كرة القدم المصغرة على الصعيد العربي، وهو ما تجسد بوضوح من خلال توليها رئاسة الاتحاد العربي للعبة اعتبارا من مايو 2025، عقب أول تشكيل رسمي له.

وتأكيدا على هذه المكانة، تستضيف الإمارات المقر الرئيسي للاتحاد، إلى جانب فوزها بحق تنظيم النسخة الأولى من البطولة العربية عام 2026، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الاتحادات العربية لدولة الإمارات، وقدرتها على قيادة التحول المنشود للعبة وتطوير آفاقها عربيا ودوليا.

وتعزيزا لهذا الدور، تدخل اللعبة في مرحلة جديدة مع إعلان "اتحاد الإمارات للجميع" عن إطلاق مسابقتي الدوري والكأس للموسم المقبل 2025 - 2026، حيث يندرج هذا الإعلان ضمن إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تقديم نموذج عربي مميز في نشر اللعبة وتطويرها، وإقامة مسابقات منظمة، وتأهيل كوادر فنية وإدارية قادرة على إدارة الأندية والبطولات بكفاءة عالية، بما يعزز مكانة الدولة كمنصة إقليمية للرياضات النوعية.

وتستند هذه الريادة الحالية على نجاحات عالمية سابقة، أبرزها الاستضافة الناجحة للنسخة الرابعة من كأس العالم لكرة القدم المصغرة في إمارة رأس الخيمة عام 2023، ضمن خطوة إستراتيجية من الاتحاد الدولي للعبة تهدف إلى تعزيز انتشارها في المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي الحيوي للدولة، ومكانتها الرائدة على خارطة الرياضة العالمية.

وتأتي هذه الجهود الإماراتية مواكبة للنمو العالمي الكبير الذي تشهده كرة القدم المصغرة، فوفقا لبيانات الاتحاد الدولي، تمارس اللعبة حاليا في 144 دولة، وتمتلك ما بين 70 إلى 75% من دول العالم اتحادات وطنية معترف بها، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة.

وتلعب بطولة العالم لكرة القدم المصغرة كل عامين بمشاركة منتخبات من مختلف القارات، وبمشاركة 6 لاعبين لكل فريق، على ملاعب ذات أبعاد أصغر من ملاعب كرة القدم التقليدية، باستخدام عشب صناعي وشبكة علوية لمنع خروج الكرة.

وفي تطور مهم، أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في اجتماعها الأخير بأذربيجان نظام التأهل للنسخة السادسة من المونديال عام 2027 عبر البطولات القارية، ومنها كأس آسيا، وكأس أفريقيا، إلى جانب البطولة العربية المقرر تنظيمها في دولة الإمارات عام 2026.

وحظيت هذه الريادة بإشادة واسعة من الشخصيات القيادية في اللعبة، حيث أكد سعيد العاجل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً ملحوظاً للعبة، في ظل الإقبال المتزايد على ممارستها، والدعم الرسمي من الاتحادات الوطنية، واهتمام وسائل الإعلام، إلى جانب ظهور مواهب واعدة في مختلف الدول العربية والخليجية.

وأوضح العاجل أن تأسيس الاتحاد العربي حظي بدعم كبير من الاتحاد الدولي واعتماد رسمي من اتحاد الاتحادات العربية، ما يمثل انطلاقة قوية لنشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في العالم العربي، انطلاقاً من القيم الرياضية الجامعة، ودورها في توطيد العلاقات الثقافية والإنسانية بين الشعوب.

واعتبر أشرف بن صالحة، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، رئيس الكونفدرالية الأفريقية، أن ما تشهده اللعبة من توسع وتطور يعكس نجاح الشراكة بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية، متوقعاً نمواً أكبر في شعبيتها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري والمشاهدات العالمية لبطولات اللعبة.

وأشار عادل صليبيخ، أمين السر العام في الاتحاد البحريني لكرة القدم المصغرة، إلى أن اللعبة شهدت تطوراً لافتاً منذ انطلاق أول نسخة من المونديال عام 2015 في الولايات المتحدة، مؤكداً اهتمام مملكة البحرين باستضافة النسخة السادسة من البطولة في 2027، بعد مشاركة ناجحة لمنتخبها في نسخة أذربيجان.

وبهذه الجهود المتكاملة، تجسد دولة الإمارات دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل كرة القدم المصغرة، وتحقيق نقلة نوعية تواكب الاهتمام العالمي المتزايد بهذه اللعبة، وترسخ مكانتها كوجهة رياضية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.