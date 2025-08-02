الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم

الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم
عمان 2 آب (بترا)-قالت منظمة الصحة العالمية، انه من المقرر ان تدخل شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية الى مستشفيات قطاع غزة ، اليوم السبت .
وأوضحت مصادر طبية تابعة للمنظمة، أن هذه الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، مبينة ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.
--(بترا)
رصد/أغ /ا ص / س س
02/08/2025 11:39:00
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