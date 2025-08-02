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الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم

الصحة العالمية: إدخال شاحنات أدوية ومستهلكات طبية لمستشفيات غزة اليوم

2025-08-02 05:09:03
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 آب (بترا)-قالت منظمة الصحة العالمية، انه من المقرر ان تدخل شاحنات تحمل أدوية ومستهلكات طبية الى مستشفيات قطاع غزة ، اليوم السبت .
وأوضحت مصادر طبية تابعة للمنظمة، أن هذه الشاحنات لا تحتوي على أي أصناف غذائية، مبينة ان الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.
--(بترا)
رصد/أغ /ا ص / س س
02/08/2025 11:39:00

MENAFN02082025000117011021ID1109876053

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