الأشغال تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آب (بترا)-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن اختتامها الأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان - المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لإنجازها.

وتمتد المرحلة الأولى وفق بيان الوزارة، التي انطلقت أعمالها نهاية آب من العام الماضي، على مسافة 31 كيلومترا من جسر الجفر في معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.

و أشارت الوزارة الى ان المشروع الذي بلغت كلفته 8.5 مليون دينار، نفذ بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، حيث قدمت الشركة نحو 15 مليون دينار لتنفيذ مرحلتي المشروع الأولى والثانية اللتين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 17 مليون دينار.

وشملت أعمال المرحلة الأولى صيانة شاملة للطريق وزيادة سعته بمقدار 3 أمتار ليتراوح عرضه بين 10 و11 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.

كما ركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطط الرامية لتحسين وتطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة ورفع جودتها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، وبما يسهم بتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الأهمية الاستراتيجية للطريق كونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويشكل شريانا حيويا لحركة النقل البري والترانزيت، ولاسيما لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج العربي، ما يجعل تطويره أولوية دائمة للوزارة.

و أعلن ابو السمن عن اقتراب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي الأطوال المؤهلة إلى حوالي 100 كيلومتر، كاشفا عن خطط لاستكمال تأهيل بقية أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.

يذكر أن الوزارة تنفذ ثلاثة مشروعات على هذا الطريق تتضمن إضافة للمرحلة الأولى التي انتهى العمل فيها المرحلة الثانية بطول 31 كيلومترا تمتد من نهاية المرحلة الأولى باتجاه مناجم الفوسفات مرورا بمثلث الشيدية وتتضمن أعمال لتأهيل وإنارة منطقة المثلث، بينما تمتد الثالثة 25 كيلومترا من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.

- -(بترا)

م ح/ ا ص / س س

02/08/2025 11:38:09