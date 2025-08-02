الأشغال تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة

الأشغال تنهي المرحلة الأولى من تأهيل طريق معان-المدورة
عمان 2 آب (بترا)-أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن اختتامها الأعمال الأساسية في المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان - المدورة، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لإنجازها.
وتمتد المرحلة الأولى وفق بيان الوزارة، التي انطلقت أعمالها نهاية آب من العام الماضي، على مسافة 31 كيلومترا من جسر الجفر في معان وحتى ما قبل مثلث الشيدية.
و أشارت الوزارة الى ان المشروع الذي بلغت كلفته 8.5 مليون دينار، نفذ بتمويل من شركة الفوسفات الأردنية، حيث قدمت الشركة نحو 15 مليون دينار لتنفيذ مرحلتي المشروع الأولى والثانية اللتين تبلغ كلفتهما الإجمالية أكثر من 17 مليون دينار.
وشملت أعمال المرحلة الأولى صيانة شاملة للطريق وزيادة سعته بمقدار 3 أمتار ليتراوح عرضه بين 10 و11 أمتار، مع إعادة تعبيده بطبقتين من الإسفلت وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية العالمية.
كما ركز المشروع على تعزيز عناصر السلامة المرورية عبر تركيب شواخص حديثة وعواكس ودهانات وحواجز جانبية وتحسين الإشارات التحذيرية والإرشادية.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار الخطط الرامية لتحسين وتطوير شبكة الطرق في جميع أنحاء المملكة ورفع جودتها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية، وبما يسهم بتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الأهمية الاستراتيجية للطريق كونه يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية، ويشكل شريانا حيويا لحركة النقل البري والترانزيت، ولاسيما لحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين وزوار المملكة من دول الخليج العربي، ما يجعل تطويره أولوية دائمة للوزارة.
و أعلن ابو السمن عن اقتراب الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، ليصل إجمالي الأطوال المؤهلة إلى حوالي 100 كيلومتر، كاشفا عن خطط لاستكمال تأهيل بقية أجزاء الطريق فور توفر التمويل اللازم.
يذكر أن الوزارة تنفذ ثلاثة مشروعات على هذا الطريق تتضمن إضافة للمرحلة الأولى التي انتهى العمل فيها المرحلة الثانية بطول 31 كيلومترا تمتد من نهاية المرحلة الأولى باتجاه مناجم الفوسفات مرورا بمثلث الشيدية وتتضمن أعمال لتأهيل وإنارة منطقة المثلث، بينما تمتد الثالثة 25 كيلومترا من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.
- -(بترا)
م ح/ ا ص / س س
02/08/2025 11:38:09
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