اليونيسيف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 آب (بترا)- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق" وسط المجاعة، وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.

وبحسب الموقع الرسمي لليونيسف، قال نائب المدير التنفيذي تيد شيبان، في إحاطة إعلامية الليلة الماضية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن أطفال غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق"، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم.

وأضاف، "نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون".

وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، قال المسؤول الأممي، "تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونوا هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال".

وأكد شيبان، أن "أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب"، مشيرا إلى أن غزة تواجه الآن خطرا داهما يتمثل في المجاعة، واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام، وقد تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16.5 بالمئة".

وتابع "اليوم، أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد"، مشددا على أن ما يحدث على الأرض بغزة "غير إنساني"، وما يحتاجه الأطفال من جميع الفئات وقف إطلاق نار مستدام، ومسار سياسي للمضي قُدما.

وجدد المسؤول الأممي تأكيد "ضرورة إدخال حوالي 500 شاحنة يوميا على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والتجارية".

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

02/08/2025 10:31:17