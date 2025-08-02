اليونيسيف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق

اليونيسيف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق
عمان 2 آب (بترا)- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق" وسط المجاعة، وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023.
وبحسب الموقع الرسمي لليونيسف، قال نائب المدير التنفيذي تيد شيبان، في إحاطة إعلامية الليلة الماضية حول رحلته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن أطفال غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق"، وعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوههم.
وأضاف، "نحن على مفترق طرق، والخيارات المتخذة الآن ستحدد ما إذا كان عشرات الآلاف من الأطفال سيعيشون أم سيموتون".
وبعد زيارته الرابعة إلى غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، قال المسؤول الأممي، "تشاهدون الصور في الأخبار، وتعرفون ما حدث، لكن الأمر أصعب بكثير عندما تكونوا هناك، فعلامات المعاناة العميقة والجوع واضحة على وجوه العائلات والأطفال".
وأكد شيبان، أن "أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بداية الحرب"، مشيرا إلى أن غزة تواجه الآن خطرا داهما يتمثل في المجاعة، واحد من كل 3 أشخاص في غزة يقضي أياما دون طعام، وقد تجاوز مؤشر سوء التغذية عتبة المجاعة، حيث تجاوز معدل سوء التغذية الحاد العالمي الآن 16.5 بالمئة".
وتابع "اليوم، أكثر من 320 ألف طفل صغير معرض لخطر سوء التغذية الحاد"، مشددا على أن ما يحدث على الأرض بغزة "غير إنساني"، وما يحتاجه الأطفال من جميع الفئات وقف إطلاق نار مستدام، ومسار سياسي للمضي قُدما.
وجدد المسؤول الأممي تأكيد "ضرورة إدخال حوالي 500 شاحنة يوميا على الأقل للقطاع عبر جميع الطرق، وهذا يشمل المساعدات الإنسانية والتجارية".
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
02/08/2025 10:31:17
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