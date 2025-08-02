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وفيات الأردن السبت 2-8-2025

وفيات الأردن السبت 2-8-2025

2025-08-02 03:00:20
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وفيات اليوم السبت 2-8-2025:

- منتهى عيد منصور بطارسة

- سهيل سليمان ياسين

- أحمد بسام الحموي

- محمد علي السوادحة

-صالح محمود ابو حويج

- وليد جهاد ابوحلاوة

-انثولا جورج يعقوب فلاحة

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