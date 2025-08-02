وفيات الأردن السبت 2-8-2025

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وفيات الأردن السبت 2-8-2025
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - وفيات اليوم السبت 2-8-2025:
- منتهى عيد منصور بطارسة
- سهيل سليمان ياسين
- أحمد بسام الحموي
- محمد علي السوادحة
-صالح محمود ابو حويج
- وليد جهاد ابوحلاوة
-انثولا جورج يعقوب فلاحة
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