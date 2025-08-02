الأكاديمية العربية لفنون الإعلام تكرّم عبدالله فرج بلقب سفير فوق العادة

الأكاديمية العربية لفنون الإعلام تكرّم عبدالله فرج بلقب سفير فوق العادة
ويمتلك عبدالله فرج خبرة تتجاوز العقدين في مجالات التسويق والإعلام الرياضي والعلاقات المؤسسية وصناعة الفعاليات وبناء الشراكات الدولية، ويُعد من أوائل من أدخلوا مفاهيم الرعاية التجارية والتسويق الاحترافي إلى عالم الهجن، كما ساهم بشكل فاعل في تطوير "القرية التراثية" وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية متكاملة، عبر استراتيجية دمجت بين الأصالة والإعلام والتسويق الحديث.
ومن أبرز إنجازاته توقيع اتفاقية شراكة تاريخية مع نادي جراسينبوا الألماني، التي حمل بموجبها شعار نادي دبي لسباقات الهجن على قمصان لاعبي الفريق، وفي خطوة استثنائية تم اختيار عبدالله فرج عضواً شرفياً في مجلس الشرف بالنادي الألماني، ليكون بذلك أول إماراتي وعربي يُمنح هذا اللقب، عرفاناً بدوره في بناء جسور رياضية وثقافية بين الإمارات وأوروبا.
وفي احتفالات النادي الألماني بمرور 50 عاماً على تأسيسه تم تكريم عبدالله فرج بمرور 10 سنوات من الصداقة والتعاون .
كما حصل عبدالله فرج على إحدى الجوائز ضمن مبادرة "أفضل 101 فكرة في الاحتفال بعام زايد " عن مبادرته في الترويج لعام زايد خارج الدولة، إضافة إلى عدة تكريمات من مؤسسات محلية ودولية، تقديراً لإسهاماته في تطوير التسويق الرياضي وفتح آفاق جديدة للرياضات التراثية.
وقال عبدالله فرج: "هذا التكريم يُعد فخراً وإنجازاً أعتز به كثيراً، وهو تتويج لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن في ميادين الإعلام والتسويق وصناعة الفعاليات والشراكات الدولية، وهو دافع متجدد للاستمرار في الابتكار والعطاء، وبناء جسور التواصل الهادف."
وأضاف: " يُجسّد هذا التكريم العربي مسيرة حافلة بالعطاء الوطني، ويؤكد أن الاستثمار في الإعلام النوعي والتسويق والشراكات قادر على تحويل الموروث الثقافي إلى رسالة عالمية حيّة تعزز حضور الإمارات في مشهد الرياضة والهوية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
الأكاديمية العربية لفنون الإعلام تكرّم عبدالله فرج بلقب سفير فوق العادة
22 شهيدا بينهم 12 من منتظري المساعدات ومصابون برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة
الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية برقش غدا
قاضية فدرالية توقف مؤقتًا ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا
ترمب: غواصاتنا النووية أقرب إلى روسيا