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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

2025-08-02 02:08:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 آب(بترا ) -استشهدت فلسطينية وابنتها جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت ، خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد فلسطيني وزوجته وأبنائه الـ3 باستهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ،استشهد شاب جراء قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي .
-- (بترا )
اش / ا ص / س س
02/08/2025 08:41:21

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