الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية برقش غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 2 آب (بترا)- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من الساعة 3 ظهرا وحتى 8 مساء ،لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

و تأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتوفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

--(بترا)

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02/08/2025 08:29:51