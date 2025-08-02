قاضية فدرالية توقف مؤقتًا ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا

خبرني - أوقفت قاضية فدرالية في كاليفورنيا، ترينا تومسون، قرار إدارة ترمب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لأكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس، وثلاثة آلاف من نيكاراغوا، إضافة إلى نحو سبعة آلاف نيبالي، بعد أن كان من المقرر

وجاء في قرار القاضية المكون من 37 صفحة: "حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون"، مضيفة أن المهاجرين يُطلب منهم بدلاً من ذلك "التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم"، مؤكدة أن المحكمة لا توافق على ذلك.

وكانت إدارة ترمب قد ألغت في الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بسبب ظروف استثنائية في بلدانهم، مثل إعصار ميتش عام 1998 في أميركا الوسطى، والزلزال في نيبال عام 2015،

بحجة تحسن الأوضاع في هذه الدول وعودة الأمن.

وعلقت القاضية قرار الإلغاء إلى حين عقد جلسة استماع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرة أن إنهاء الحماية لم يكن مبنيًا على مراجعة موضوعية للأوضاع في تلك الدول، وربما يكون مدفوعًا "بالعنصرية".

وقالت القاضية تومسون: "اللون ليس جريمة ولا سمًا"، في إشارة إلى تصريحات لحملة ترامب الانتخابية لعام 2024 التي وصفت المهاجرين بأنهم "يسممون دماء بلادنا".

ويأتي هذا القرار وسط تعهد الرئيس ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة للحد من الهجرة، خاصة من دول أميركا اللاتينية.