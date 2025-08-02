استقالة عضو في الفيدرالي الأمريكي.. وترمب سعيد جدا

خبرني - أعلن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأمريكي اختيار من يملأه في خضم حملته لخفض اسعار الفائدة.

ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في العام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت ستنتهي ولايتها في يناير/كانون الثاني 2026، لكن مغادرتها اعتبارا من الأسبوع المقبل تمنح ترامب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقّعه مجلس الحكام وفي تطوّر سيحدث تغييرا في قيادته.

تعليقا على الاستقالة، قال ترمب إنه "سعيد جدا" لشغور مقعد في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تسلّم من كوغلر كتاب استقالتها.

يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطا كبيرة يمارسها ترامب الذي يوجه كثيرا من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة.

كذلك أشار ترمب إلى أن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن والذي يعتبره مكلفا للغاية، قد يكون سببا لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده. وتنتهي ولاية باول على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار 2026.

ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس بشأن السياسة النقدية التي عقدت في هذا الأسبوع مدى يومين، لدواع شخصية وبطبيعة الحال لم تصوّت على القرار.

في منتصف يوليو/تموز دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبيا.

وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة لها.

ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى ديسمبر/كانون الأول، ومذّاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها تر

مب على التضخم.

وهم يتوقّعون تقييما أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظرا إلى أن ظهور أثر التعرفات على الاقتصاد يستغرق وقتا.

في الأثناء، يدعو ترمب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل".

وصباح الجمعة، نوّه ترمب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصّته تروث سوشال: "معارضة قوية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وستزداد قوة".

في اليوم نفسه، وصف الرئيس الأمريكي، باول بأنه "أحمق وعنيد" وقال إن مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة.

ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان الاحتياطي الفيدرالي.