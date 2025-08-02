3 أندية سعودية تتنافس على خطف دياز

خبرني - كشف موقع "فوتبول إسبانيا" عن اهتمام ثلاثة أندية سعودية، هي النصر والهلال ونيوم، بالتعاقد مع لاعب خط وسط ريال مدريد، براهيم دياز.

ووفقاً للموقع، فإن المدرب الجديد للنادي "الملكي"، تشابي ألونسو، أبلغ دياز بأنه سيلعب دوراً ثانوياً في الموسم المقبل، وهو ما قد يدفع الريال للموافقة على بيع اللاعب في حال وصل عرض بقيمة 40 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن دياز، البالغ من العمر 25 عاماً، كان قد توصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يوقع عليه حتى الآن.

كما أن هناك اهتماماً أوروبياً باللاعب، حيث يراقبه كل من آرسنال وميلان وفنربخشة.

وأضاف الموقع أن قرار رحيل دياز قد يتوقف على رغبته الشخصية، حيث من الممكن أن يفضل البقاء في أوروبا والمنافسة على دور أكبر في فريق آخر، بدلاً من الانتقال إلى دوري أقل تنافسية رغم العرض المالي المغري.