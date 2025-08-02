النيابة الإسبانية تطالب بسجن أسينسيو لعامين ونصف

النيابة الإسبانية تطالب بسجن أسينسيو لعامين ونصف
خبرني - كشفت صحيفة "سبورت"، أن النيابة العامة الإسبانية طلبت الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام على لاعب ريال مدريد، راؤول أسينسيو، بتهمة ارتكاب جريمتين ضد خصوصية امرأتين، إحداهما قاصر.
ووفقاً للتقرير، فإن أسينسيو متورط في قضية تعود وقائعها إلى قيام ثلاثة لاعبين آخرين، وهم أندريس غارسيا، وفيران رويز، وخوان رودريغيز، بتصوير علاقات جنسية بالتراضي مع فتاتين في أحد فنادق جزر الكناري، دون موافقتهما، ونشر هذا الفيديو، حيث كانت إحدى الفتاتين تبلغ 16 عاماً في ذلك الوقت.
وأوضح التقرير أن أسينسيو لم يشارك في العلاقة الجنسية، لكنه طلب الفيديو لمشاهدته مع صديق له، ثم قام بحذفه على الفور، لكن رغم ذلك، ترى النيابة أن تصرفه لا يمر دون عقاب، وقد طالبت بعقوبة أشد للاعبين الثلاثة الآخرين، تشمل تهمة توزيع "مواد إباحية للأطفال" نظراً لأن إحدى الضحايا كانت قاصراً.
كما أشار التقرير إلى أن محامي الضحية القاصر يطالب بعقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات لأسينسيو.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
الأكاديمية العربية لفنون الإعلام تكرّم عبدالله فرج بلقب سفير فوق العادة
22 شهيدا بينهم 12 من منتظري المساعدات ومصابون برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غزة
الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية برقش غدا
قاضية فدرالية توقف مؤقتًا ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا
ترمب: غواصاتنا النووية أقرب إلى روسيا