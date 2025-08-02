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الاحتلال يعتقل شابا من مدينة نابلس

الاحتلال يعتقل شابا من مدينة نابلس

2025-08-02 02:07:00
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبود بلبيسي، عقب مداهمة منزله، وتفتيشه.

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