تقرير: تضاؤل فرص التوصل لاتفاق بغزة... إصرار إسرائيلي على إبقاء نقاط التوزيع الأميركيّة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- ذكرت القناة 12 نقلا عن مسؤول إسرائيليّ، أن "فرص التوصّل لصفقة تتضاءل"، مشيرة إلى أنه لا اتفاقات بشأن أيّ من النقاط العالقة منذ عودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

تصرّ تل أبيب على إبقاء نقاط التوزيع الأميركيّة في قطاع غزة، وترفض إزالتها ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، بحسب ما أوردت تقارير صحافيّة إسرائيليّة، مساء الخميس، في حين تتضاءل فرص التوصّل لاتّفاق، فيما أعلنت حركة حماس، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات، مجددا، حال وصول المساعدات لمستحقيها، وإنهاء المجاعة في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إنه "لا استمرار حاليا للمفاوضات... نتّجه نحو الخطوات التالية، التي يُتوقّع أن تشمل تحرّكًا عسكريًا".

إسرائيل تُقدّم مقترحًا جديدًا للوسطاء

وقدّمت إسرائيل "وثيقة" جديدة، لدفع محادثات صفقة الأسرى، وهي تنتظر رد حماس، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الخميس.

ووفقًا لمصادر مطّلعة لم تسمّها القناة، فإن حماس غير مستعدة حاليًا للعودة إلى طاولة المفاوضات، "ما دام الجوع قائمًا في غزة".

وأوردت القناة الإسرائيلية 12، نقلا عن مصادر لم تسمّها، أن إسرائيل تصرّ على عدم الإفراج عن أيّ من مقاتلي النخبة بكتائب القسام، والذين نفّذوا هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

كما ذكر التقرير أن تل أبيب تصرّ كذلك على الإبقاء على نقاط التوزيع الأميركية في غزة، وترفض إزالتها؛ وأنها تسعى إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات للقطاع، يوميًّا، ضمن النقاط المذكورة.