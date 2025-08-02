رئيس غانا يعلن تقديم مساعدة عاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) أكرا /PNN- أعلن رئيس جمهورية غانا تقديم بلاده مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة وغير المسبوقة التي يعاني منها قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الغاني جون ماهاما في العاصمة أكرا، خلال حفل تجهيز قافلة مساعدات تشمل أربعين طنا من المنتجات الغذائية والمساعدات العينية العاجلة، بحضور سفير دولة فلسطين عبد الفتاح السطري، وعدد من السفراء العرب والمسلمين المعتمدين لدى جمهورية غانا.

وأكد الرئيس ماهاما موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة، مؤكدا أن هذه المنحة تحمل طابعا رمزيا يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط غانا بفلسطين، منذ افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في أكرا عام 1986، مشيرا إلى أن تقديم هذه المساعدات يمثل رسالة تقدير واحترام للشعب الفلسطيني، في ظل ما يمر به من أزمات.

وأضاف، "هذه الخطوة تأتي في إطار دعم العائلات الفلسطينية التي تعاني من الحرب والحصار، مؤكدا موقف غانا الثابت في الدفاع عن كرامة الإنسان، وحقوق الشعوب، خاصة في مناطق النزاع، وفي مقدمتها النساء، والأطفال."

وجدّد تأكيده على تمسك بلاده بحل الدولتين كخيار وحيد وقانوني لتحقيق السلام الشامل والعادل بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد على أن الحوار والتفاوض يشكلان السبيل الأنجع لإنهاء العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى إحلال السلام، وصون الكرامة الإنسانية.

وفي هذا السياق، نوه الرئيس الغاني إلى الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية الفلسطينية المقيمة في غانا، والتي وصفها بأنها "شريك أصيل في البناء الوطني والتطور المجتمعي"، مشيدا بمساهماتها الفاعلة في مختلف القطاعات.

واختتم الرئيس ماهاما كلمته بالقول: نوجه رسالة واضحة إلى الشعب الفلسطيني بأنه ليس وحيدًا، وأن غانا، حكومة وشعبا، تقف إلى جانبه في هذه المرحلة الصعبة، وستظل دائما بجانبه داعمة لقضيته العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والكرامة."