تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

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تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت ارتفاعٌ قليلٌ على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًّا عاديًّا في أغلب المناطق، وحارًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 20، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان ما بين 33 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 31 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 20، وفي مناطق البادية 38 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الأغوار الشمالية 38 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 - 27، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.
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