وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين

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وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن واشنطن لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" بما هو قادم.
وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقا "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدما، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".
وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".
وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقا "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدما، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".
وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".
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