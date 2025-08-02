  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين

وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين

2025-08-02 02:06:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنه يعتقد أن واشنطن لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" بما هو قادم.
وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقا "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدما، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".
وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".

MENAFN02082025000208011052ID1109875431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث