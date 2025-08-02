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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت

2025-08-02 02:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، إذ بلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

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