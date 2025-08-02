شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة

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شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استُشهدت فلسطينية وابنتها جراء قصف طائرات الاحتلال، فجر اليوم السبت، خيمة على بوابة سجن أصداء شمال غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستُشهد فلسطيني وزوجته وأبناؤه الثلاثة باستهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، استُشهد شاب جراء قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
كما استُشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من مفترق الصناعة شمالي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستُشهد فلسطيني وزوجته وأبناؤه الثلاثة باستهداف طائرات الاحتلال منزله في منطقة التعابين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وفي بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، استُشهد شاب جراء قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
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