الجزائر تحرز اللقب والإمارات تحقق فوزاً تاريخياً على مصر في عربية السلة

MENAFN - Al-Bayan) "> حقق المنتخب الإماراتي فوزاً تاريخياً أمس على المنتخب المصري 86-82 في البطولة العربية للسلة المقامة بالبحرين، وأحرز منتخب الجزائر لقب بطوله المنتخبات العربيه لكره السله المقامه حاليا في البحرين والتي تختتم اليوم السبت بعد فوزه أمس على المنتخب المضيف "70 - 69" مع أن منتخب البحرين استطاع أن يتقدم بـ 14 نقطة خلال اللقاء قبل أن يعدل المنتخب الجزائري الكفة ويستعيد الصدارة في الربع الرابع من اللقاء، أفضل المسجلين في المباراه كان نجم البحرين المجنس سامسون الذي سجل 21 نقطة.

وفي المباراه الثانية فاز منتخب قطر على منتخب الكويت 72- 69 واحتل المنتخب العنابي المركز السادس في الترتيب العام وبقي المنتخب الكويتي في المركز الأخير دون أي انتصار.

وكان منتخب الإمارات حقق في أولى مباريات أمس الجمعة فوزاً تاريخياً على نظيره المصري العريق حامل اللقب 86 -82 في ختام مشوار الأبيض الإماراتي في البطولة، وهو الفوز الأول لمنتخب خليجي على نظيره المصري في تاريخ لقاءات الفريقين.

تختتم البطولة اليوم السبت بثلاث مباريات أولاها عند الثالثة بين قطر وتونس التي أمنت مركز الوصيف تليها عند الخامسه مباراة مصر والجزائر. أما المباراة الثالثة والأخيره عند السابعه فيلتقي فيها منتخبا البحرين والكويت. ووفقا لنتائج الفرق الثلاثة فيما بينها سيحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بفارق الأهداف في حال فازت البحرين على الكويت كما هو متوقع ومصر على الجزائر بعد أن تتساوى منتخبات مصر والإمارات والبحرين في المركز الثالث برصيد 9 نقاط لكل منها.