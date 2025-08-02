الجزائر تحرز اللقب والإمارات تحقق فوزاً تاريخياً على مصر في عربية السلة

الجزائر تحرز اللقب والإمارات تحقق فوزاً تاريخياً على مصر في عربية السلة
وفي المباراه الثانية فاز منتخب قطر على منتخب الكويت 72- 69 واحتل المنتخب العنابي المركز السادس في الترتيب العام وبقي المنتخب الكويتي في المركز الأخير دون أي انتصار.
وكان منتخب الإمارات حقق في أولى مباريات أمس الجمعة فوزاً تاريخياً على نظيره المصري العريق حامل اللقب 86 -82 في ختام مشوار الأبيض الإماراتي في البطولة، وهو الفوز الأول لمنتخب خليجي على نظيره المصري في تاريخ لقاءات الفريقين.
تختتم البطولة اليوم السبت بثلاث مباريات أولاها عند الثالثة بين قطر وتونس التي أمنت مركز الوصيف تليها عند الخامسه مباراة مصر والجزائر. أما المباراة الثالثة والأخيره عند السابعه فيلتقي فيها منتخبا البحرين والكويت. ووفقا لنتائج الفرق الثلاثة فيما بينها سيحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث بفارق الأهداف في حال فازت البحرين على الكويت كما هو متوقع ومصر على الجزائر بعد أن تتساوى منتخبات مصر والإمارات والبحرين في المركز الثالث برصيد 9 نقاط لكل منها.
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