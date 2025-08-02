من قلب العاصفة.. هذا ما يُشعل شرارة البرق الأولى داخل السحب

MENAFN - Al-Bayan) "> كشف فريق بحثي بقيادة جامعة ولاية بنسلفانيا اللغزَ القديم حول كيفية نشوء البرق داخل السحب الرعدية. تُقدم نتائجهم أول تفسير كمي قائم على الفيزياء لنشوء البرق، وتُلقي نظرةً خاطفةً على قلب الغلاف الجوي العاصف للأرض.

ما الذي يسبب البرق؟

على الرغم من أن العلماء قد فهموا منذ زمن طويل كيفية حدوث البرق، إلا أن الأحداث الجوية الدقيقة التي تُسببه داخل السحب الرعدية لا تزال لغزاً محيراً. قد يُحل هذا اللغز بفضل فريق من الباحثين بقيادة فيكتور باسكو، أستاذ الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب بجامعة ولاية بنسلفانيا، والذي كشف عن التفاعل المتسلسل القوي الذي يُسبب البرق.

في الدراسة التي نشرت في 28 يوليو في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية، وصف المؤلفون كيف توصلوا إلى أن المجالات الكهربائية القوية في السحب الرعدية تعمل على تسريع الإلكترونات التي تصطدم بجزيئات مثل النيتروجين والأكسجين، مما ينتج عنه الأشعة السينية ويبدأ طوفاناً من الإلكترونات الإضافية والفوتونات عالية الطاقة - العاصفة المثالية التي تولد منها الصواعق.

قال باسكو: "تُقدم نتائجنا أول تفسير كمي دقيق لكيفية نشوء البرق في الطبيعة، فهي تربط بين الأشعة السينية والحقول الكهربائية وفيزياء الانهيارات الإلكترونية".

استخدم الفريق النمذجة الرياضية لتأكيد وشرح الملاحظات الميدانية للظواهر الكهروضوئية في الغلاف الجوي للأرض، وهي عندما تتكاثر إلكترونات الطاقة النسبية، التي تُلقح بالأشعة الكونية الداخلة إلى الغلاف الجوي من الفضاء الخارجي، في المجالات الكهربائية للعواصف الرعدية، وتُصدر دفقات فوتونية قصيرة عالية الطاقة، تتكون هذه الظاهرة، المعروفة باسم وميض أشعة غاما الأرضية، من دفقات غير مرئية وطبيعية من الأشعة السينية، وما يصاحبها من انبعاثات راديوية.

قال باسكو: "بمحاكاة الظروف باستخدام نموذجنا الذي يحاكي الظروف المرصودة ميدانياً، قدّمنا شرحاً وافياً للأشعة السينية والانبعاثات الراديوية الموجودة داخل السحب الرعدية. وأوضحنا كيف تُنتج الإلكترونات، المُسرّعة بمجالات كهربائية قوية في السحب الرعدية، الأشعة السينية عند اصطدامها بجزيئات الهواء مثل النيتروجين والأكسجين، مُشكّلةً سيلًا من الإلكترونات التي تُنتج فوتونات عالية الطاقة تُسبّب البرق".

وقد استخدم زيد برفيز، وهو طالب دكتوراه في الهندسة الكهربائية، هذا النموذج لمطابقة الملاحظات الميدانية ـ التي جمعتها مجموعات بحثية أخرى باستخدام أجهزة استشعار أرضية وأقمار صناعية وطائرات تجسس عالية الارتفاع ـ مع الظروف في السحب الرعدية المحاكاة.

قال بيرفيز: "شرحنا كيفية حدوث الأحداث الكهروضوئية، والظروف اللازمة في السحب الرعدية لبدء سيل الإلكترونات، وما الذي يسبب التنوع الكبير في الإشارات الراديوية التي نرصدها في السحب، كل ذلك قبل حدوث الصاعقة". وأضاف: "لتأكيد شرحنا لبدء الصاعقة، قارنتُ نتائجنا بنماذج ودراسات رصد سابقة، بالإضافة إلى عملي على نوع من الصواعق يُسمى التفريغات بين السحب المدمجة، والتي تحدث عادةً في مناطق صغيرة وموضعية في السحب الرعدية".

نُشر نموذج "تفريغ التغذية الراجعة الكهروضوئية"، الذي طوّره باسكو وزملاؤه عام 2023، ويُحاكي الظروف الفيزيائية التي يُحتمل أن تنشأ فيها صاعقة برق. المعادلات المستخدمة في إنشاء النموذج متاحة في الورقة البحثية ليستخدمها باحثون آخرون في أعمالهم.

وبالإضافة إلى الكشف عن بداية البرق، أوضح الباحثون لماذا يتم إنتاج ومضات أشعة جاما الأرضية في كثير من الأحيان دون ومضات الضوء والانفجارات الراديوية، والتي هي توقيعات مألوفة للبرق أثناء الطقس العاصف، في نموذجنا، تُولّد الأشعة السينية عالية الطاقة الناتجة عن الانهيارات الإلكترونية النسبية إلكترونات بذرة جديدة مدفوعة بالتأثير الكهروضوئي في الهواء، مما يُضخّم هذه الانهيارات بسرعة، كما قال باسكو. وتابع: "بالإضافة إلى إنتاجها بأحجام صغيرة جداً، يمكن أن يحدث هذا التفاعل المتسلسل الجامح بقوة متفاوتة للغاية، مما يؤدي غالباً إلى مستويات قابلة للرصد من الأشعة السينية، مصحوباً بانبعاثات بصرية وإشعاعية ضعيفة جداً. وهذا يُفسر ظهور ومضات أشعة غاما هذه من مناطق مصدر تبدو خافتة بصرياً وهادئة إشعاعياً".