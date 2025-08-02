وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم السبت 08 صفر 1447 هجرية الموافق 02 آب 2025 ميلادية.
02/08/2025 06:19:26
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