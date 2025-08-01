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ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يدعون الرئيس ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في غزة

ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يدعون الرئيس ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في غزة

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 8 (كونا) -- دعا عدد من قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في قطاع غزة والضغط على الاحتلال في ظل انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات البحث عن وقف إطلاق النار هناك والتي احتضنتها الدوحة مؤخرا.
وقال قادة ديمقراطيون في مجلس النواب بينهم كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية برسالة مشتركة موجهة إلى ترامب "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين بارزين في لجان مجلس النواب نكتب إليكم اليوم بشعور عميق بالإلحاح والمسؤولية الأخلاقية فقد وصلت الحرب الدائرة في غزة إلى نقطة أزمة إنسانية عميقة وعدم استقرار جيوسياسي ومخاطر جسيمة على جميع الأطراف المعنية لذلك فإننا نحثكم على استخدام كامل ثقل الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق نهاية فورية وعادلة ودائمة للصراع".
وعبر الأعضاء الديمقراطيون عن إيمانهم بأن "الأهداف العسكرية الأساسية لهذه الحرب قد تحققت منذ زمن طويل وإن استمرار القتال لا يهدد فقط بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة الكارثة الإنسانية بل كذلك بتقويض الأمن الاستراتيجي طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
واعتبروا أن "الآن هو الوقت المناسب لكم لإعادة جميع الأطراف المعنية - إسرائيل والقادة الفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين إلى جانب الولايات المتحدة والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى طاولة المفاوضات دون تأخير".
وأكدوا أن هناك "حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كبير لإنقاذ أرواح الذين يعانون من الجوع والمرض والمعاناة ونناشد إدارتكم ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والعمل بالتنسيق الوثيق مع منظمات الإغاثة ذات السمعة الطيبة والخبرة والتي تفهم المنطقة والقادرة على العمل بفعالية من خلال آليات إنسانية مجربة لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين دون أي تأخير أو تحويل".
ورأت الرسالة أنه لم يعد هناك وقت "بالنسبة لأعداد لا تحصى من الأبرياء ويجب على الولايات المتحدة التحرك بسرعة وحزم لإنقاذ الأرواح وعلاوة على ذلك ندعوكم إلى جعل وقف إطلاق النار الدائم هدفا أساسيا لجهودكم الدبلوماسية".
وأشارت الرسالة الى أنه "يجب رفض أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة".
وذكرت الرسالة ترامب بتعهده خلال حملته الانتخابية ب"إنهاء الحرب في غزة وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط" معغتبرة أن "هذه هي فرصتكم للوفاء بهذا الوعد وإن الطريق إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط لا يكمن في حرب طويلة الأمد بل في الحوار والدبلوماسية والقيادة الأمريكية الجريئة القائمة على قيمنا الديمقراطية والإنسانية الراسخة".
وأشار القادة الديمقراطيون إلى أنه "لا بد من التأكيد على أن الحماية طويلة الأمد لإسرائيل يهودية وديمقراطية بالإضافة إلى مستقبل عادل وآمن للشعب الفلسطيني يرتبطان بكشل وثيق بإمكانية تحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق ولا يوجد بديل أفضل وأكثر جدوى من حل الدولتين".
وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد دعوا يوم الجمعة الماضي إدارة الرئيس ترامب إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة.
وتتزايد الدعوات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة لاسيما في ظل استمرار التجويع المتعمد من قبل الاحتلال لسكان القطاع. (النهاية)

ع س ج / ر ج


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