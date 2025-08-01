ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يدعون الرئيس ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في غزة

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ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي يدعون الرئيس ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 1 - 8 (كونا) -- دعا عدد من قادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء بوعده بإنهاء الحرب في قطاع غزة والضغط على الاحتلال في ظل انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات البحث عن وقف إطلاق النار هناك والتي احتضنتها الدوحة مؤخرا.
وقال قادة ديمقراطيون في مجلس النواب بينهم كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية برسالة مشتركة موجهة إلى ترامب "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين بارزين في لجان مجلس النواب نكتب إليكم اليوم بشعور عميق بالإلحاح والمسؤولية الأخلاقية فقد وصلت الحرب الدائرة في غزة إلى نقطة أزمة إنسانية عميقة وعدم استقرار جيوسياسي ومخاطر جسيمة على جميع الأطراف المعنية لذلك فإننا نحثكم على استخدام كامل ثقل الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق نهاية فورية وعادلة ودائمة للصراع".
وعبر الأعضاء الديمقراطيون عن إيمانهم بأن "الأهداف العسكرية الأساسية لهذه الحرب قد تحققت منذ زمن طويل وإن استمرار القتال لا يهدد فقط بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة الكارثة الإنسانية بل كذلك بتقويض الأمن الاستراتيجي طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
واعتبروا أن "الآن هو الوقت المناسب لكم لإعادة جميع الأطراف المعنية - إسرائيل والقادة الفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين إلى جانب الولايات المتحدة والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى طاولة المفاوضات دون تأخير".
وأكدوا أن هناك "حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كبير لإنقاذ أرواح الذين يعانون من الجوع والمرض والمعاناة ونناشد إدارتكم ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والعمل بالتنسيق الوثيق مع منظمات الإغاثة ذات السمعة الطيبة والخبرة والتي تفهم المنطقة والقادرة على العمل بفعالية من خلال آليات إنسانية مجربة لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين دون أي تأخير أو تحويل".
ورأت الرسالة أنه لم يعد هناك وقت "بالنسبة لأعداد لا تحصى من الأبرياء ويجب على الولايات المتحدة التحرك بسرعة وحزم لإنقاذ الأرواح وعلاوة على ذلك ندعوكم إلى جعل وقف إطلاق النار الدائم هدفا أساسيا لجهودكم الدبلوماسية".
وأشارت الرسالة الى أنه "يجب رفض أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة".
وذكرت الرسالة ترامب بتعهده خلال حملته الانتخابية ب"إنهاء الحرب في غزة وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط" معغتبرة أن "هذه هي فرصتكم للوفاء بهذا الوعد وإن الطريق إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط لا يكمن في حرب طويلة الأمد بل في الحوار والدبلوماسية والقيادة الأمريكية الجريئة القائمة على قيمنا الديمقراطية والإنسانية الراسخة".
وأشار القادة الديمقراطيون إلى أنه "لا بد من التأكيد على أن الحماية طويلة الأمد لإسرائيل يهودية وديمقراطية بالإضافة إلى مستقبل عادل وآمن للشعب الفلسطيني يرتبطان بكشل وثيق بإمكانية تحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق ولا يوجد بديل أفضل وأكثر جدوى من حل الدولتين".
وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد دعوا يوم الجمعة الماضي إدارة الرئيس ترامب إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة.
وتتزايد الدعوات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة لاسيما في ظل استمرار التجويع المتعمد من قبل الاحتلال لسكان القطاع. (النهاية)
ع س ج / ر ج
وقال قادة ديمقراطيون في مجلس النواب بينهم كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية برسالة مشتركة موجهة إلى ترامب "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين بارزين في لجان مجلس النواب نكتب إليكم اليوم بشعور عميق بالإلحاح والمسؤولية الأخلاقية فقد وصلت الحرب الدائرة في غزة إلى نقطة أزمة إنسانية عميقة وعدم استقرار جيوسياسي ومخاطر جسيمة على جميع الأطراف المعنية لذلك فإننا نحثكم على استخدام كامل ثقل الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق نهاية فورية وعادلة ودائمة للصراع".
وعبر الأعضاء الديمقراطيون عن إيمانهم بأن "الأهداف العسكرية الأساسية لهذه الحرب قد تحققت منذ زمن طويل وإن استمرار القتال لا يهدد فقط بتفاقم التوترات الإقليمية وزيادة الكارثة الإنسانية بل كذلك بتقويض الأمن الاستراتيجي طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
واعتبروا أن "الآن هو الوقت المناسب لكم لإعادة جميع الأطراف المعنية - إسرائيل والقادة الفلسطينيين وأصحاب المصلحة الإقليميين إلى جانب الولايات المتحدة والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى طاولة المفاوضات دون تأخير".
وأكدوا أن هناك "حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل كبير لإنقاذ أرواح الذين يعانون من الجوع والمرض والمعاناة ونناشد إدارتكم ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود والعمل بالتنسيق الوثيق مع منظمات الإغاثة ذات السمعة الطيبة والخبرة والتي تفهم المنطقة والقادرة على العمل بفعالية من خلال آليات إنسانية مجربة لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين دون أي تأخير أو تحويل".
ورأت الرسالة أنه لم يعد هناك وقت "بالنسبة لأعداد لا تحصى من الأبرياء ويجب على الولايات المتحدة التحرك بسرعة وحزم لإنقاذ الأرواح وعلاوة على ذلك ندعوكم إلى جعل وقف إطلاق النار الدائم هدفا أساسيا لجهودكم الدبلوماسية".
وأشارت الرسالة الى أنه "يجب رفض أي خطط للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة".
وذكرت الرسالة ترامب بتعهده خلال حملته الانتخابية ب"إنهاء الحرب في غزة وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط" معغتبرة أن "هذه هي فرصتكم للوفاء بهذا الوعد وإن الطريق إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط لا يكمن في حرب طويلة الأمد بل في الحوار والدبلوماسية والقيادة الأمريكية الجريئة القائمة على قيمنا الديمقراطية والإنسانية الراسخة".
وأشار القادة الديمقراطيون إلى أنه "لا بد من التأكيد على أن الحماية طويلة الأمد لإسرائيل يهودية وديمقراطية بالإضافة إلى مستقبل عادل وآمن للشعب الفلسطيني يرتبطان بكشل وثيق بإمكانية تحقيق حل الدولتين القابل للتطبيق ولا يوجد بديل أفضل وأكثر جدوى من حل الدولتين".
وكان ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي قد دعوا يوم الجمعة الماضي إدارة الرئيس ترامب إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إنهاء الحرب في غزة.
وتتزايد الدعوات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة لوقف حرب الإبادة الجماعية على غزة لاسيما في ظل استمرار التجويع المتعمد من قبل الاحتلال لسكان القطاع. (النهاية)
ع س ج / ر ج
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