وزيرا خارجيتي إيران والإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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وزيرا خارجيتي إيران والإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 1 – 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الجمعة العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وأكدا أهمية توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أيضا آخر التطورات الإقليمية لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة وأكدا ضرورة يقظة كافة دول المنطقة تجاه مؤامرات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لزعزعة إستقرار المنطقة. (النهاية)
م و / ر ج
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وأكدا أهمية توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أيضا آخر التطورات الإقليمية لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة وأكدا ضرورة يقظة كافة دول المنطقة تجاه مؤامرات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لزعزعة إستقرار المنطقة. (النهاية)
م و / ر ج
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