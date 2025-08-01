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وزيرا خارجيتي إيران والإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا خارجيتي إيران والإمارات يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 1 – 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الجمعة العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية أن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه الشيخ عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وأكدا أهمية توظيف جميع الإمكانات المتاحة والممكنة لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت الوكالة أن الوزيرين ناقشا أيضا آخر التطورات الإقليمية لاسيما الوضع في فلسطين المحتلة وأكدا ضرورة يقظة كافة دول المنطقة تجاه مؤامرات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لزعزعة إستقرار المنطقة. (النهاية)

م و / ر ج


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