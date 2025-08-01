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اختتام القمة الثلاثية التركية اللليبة الإيطالية في إسطنبول

اختتام القمة الثلاثية التركية اللليبة الإيطالية في إسطنبول

2025-08-01 11:11:59
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 8 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة قمة التعاون الثلاثية بين ليبيا وإيطاليا وتركيا بالتأكيد على أهمية التعاون في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين هذه الدول.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اثر الاجتماع الثلاثي الذي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن أردوغان أكد أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية.
واكد البيان في هذا السياق "الحاجة الى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية واهمية التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد".
وأوضح أن "الزعماء قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة من أجل تقييم القرارات المتخذة".
وفي سياق آخر قال البيان ان الرئيس أردوغان تناول خلال القمة المشتركة العدوان الإسرائيلي في غزة والمأساة الإنسانية هناك.
واضاف أن الرئيس التركي اكد ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت" مشددا على أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي هذه القمة في سياق التنسيق المستمر بين ليبيا وتركيا وإيطاليا ضمن جهود دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مصالح الشعوب وتطوير مقاربات مشتركة للتحديات الإقليمية. (النهاية)

ط ا / ط ب


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