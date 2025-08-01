اختتام القمة الثلاثية التركية اللليبة الإيطالية في إسطنبول

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اختتام القمة الثلاثية التركية اللليبة الإيطالية في إسطنبول
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 1 - 8 (كونا) -- اختتمت اليوم الجمعة قمة التعاون الثلاثية بين ليبيا وإيطاليا وتركيا بالتأكيد على أهمية التعاون في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين هذه الدول.
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اثر الاجتماع الثلاثي الذي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن أردوغان أكد أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية.
واكد البيان في هذا السياق "الحاجة الى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية واهمية التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد".
وأوضح أن "الزعماء قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة من أجل تقييم القرارات المتخذة".
وفي سياق آخر قال البيان ان الرئيس أردوغان تناول خلال القمة المشتركة العدوان الإسرائيلي في غزة والمأساة الإنسانية هناك.
واضاف أن الرئيس التركي اكد ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت" مشددا على أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي هذه القمة في سياق التنسيق المستمر بين ليبيا وتركيا وإيطاليا ضمن جهود دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مصالح الشعوب وتطوير مقاربات مشتركة للتحديات الإقليمية. (النهاية)
ط ا / ط ب
وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان اثر الاجتماع الثلاثي الذي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن أردوغان أكد أهمية التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات في حوض المتوسط بما في ذلك الهجرة غير النظامية.
واكد البيان في هذا السياق "الحاجة الى حلول مستدامة وطويلة الأمد لتجفيف مصادر الهجرة غير النظامية واهمية التنسيق متعدد الأطراف في هذا الصدد".
وأوضح أن "الزعماء قرروا عقد اجتماع عقب انعقاد لجان التعاون بين البلدان الثلاثة من أجل تقييم القرارات المتخذة".
وفي سياق آخر قال البيان ان الرئيس أردوغان تناول خلال القمة المشتركة العدوان الإسرائيلي في غزة والمأساة الإنسانية هناك.
واضاف أن الرئيس التركي اكد ان "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت" مشددا على أن الحل الدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتكامل جغرافي على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي هذه القمة في سياق التنسيق المستمر بين ليبيا وتركيا وإيطاليا ضمن جهود دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مصالح الشعوب وتطوير مقاربات مشتركة للتحديات الإقليمية. (النهاية)
ط ا / ط ب
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