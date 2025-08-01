البوسنة القضاء يثبت حكم السجن والحرمان من الترشح لزعيم الكيان الصربي
ثبّتت محكمة الاستئناف في البوسنة الجمعة الحكم الصادر في حقّ زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بالسجن سنة ومنعه من الترشّح للانتخابات لست سنوات، وهو قرار ندّد به الأخير في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترامه.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت البوسنة إحدى أسوأ أزماتها منذ الحرب (1992-1995) على خلفية أفعال رئيس "جمهورية صربسكا"، الكيان الصربي في البوسنة، ميلوراد دوديك.
وحُكم على دوديك (66 عاما) في أواخر فبراير الماضي بالسجن سنة مع منعه من الترشّح للانتخابات لست سنوات لعدم احترامه قرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام.
وبعيد تثبيت الحكم الصادر في حقّه في درجة الاستئناف، دعا الاتحاد الأوروبي الذي تطمح البوسنة للانضمام إليه "كلّ الأطراف" إلى الامتثال للقرار "الملزم الواجب احترامه"، على ما قالت الناطقة باسم التكتّل أنيتا هيبر في بيان.
في المقابل، اتّهم دوديك من معقله في بانيا لوكا (شمال) بروكسل بـ"تدبير" إدانته، داعيا مؤسسات الكيان الصربي في البوسنة إلى "الردّ".
وبعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم تربط بينهما حكومة مركزية.
ومنذ 30 عاما، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف بتطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى المنصب منذ أربع سنوات الألماني كريستيان شميدت.
ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناوءته لشميدت.
وقد حكم عليه بالحبس الجمعة لإدانته بإقرار قانونين في يوليو 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثّل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.
وأجرى شميدت تعديلا لقانون العقوبات يدرج فيه عقوبة السجن وحظر الأنشطة السياسية في حال مخالفة المسؤولين قراراته، ما أتاح محكامة دوديك.وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "نسخة خطّية من الحكم أرسلت إلى الأطراف في الأوّل من أغسطس 2025 ومن غير الممكن الطعن في القرار".
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