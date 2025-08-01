البوسنة القضاء يثبت حكم السجن والحرمان من الترشح لزعيم الكيان الصربي

ثبّتت محكمة الاستئناف في البوسنة الجمعة الحكم الصادر في حقّ زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بالسجن سنة ومنعه من الترشّح للانتخابات لست سنوات، وهو قرار ندّد به الأخير في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترامه.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت البوسنة إحدى أسوأ أزماتها منذ الحرب (1992-1995) على خلفية أفعال رئيس "جمهورية صربسكا"، الكيان الصربي في البوسنة، ميلوراد دوديك.

وحُكم على دوديك (66 عاما) في أواخر فبراير الماضي بالسجن سنة مع منعه من الترشّح للانتخابات لست سنوات لعدم احترامه قرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام.

وبعيد تثبيت الحكم الصادر في حقّه في درجة الاستئناف، دعا الاتحاد الأوروبي الذي تطمح البوسنة للانضمام إليه "كلّ الأطراف" إلى الامتثال للقرار "الملزم الواجب احترامه"، على ما قالت الناطقة باسم التكتّل أنيتا هيبر في بيان.

في المقابل، اتّهم دوديك من معقله في بانيا لوكا (شمال) بروكسل بـ"تدبير" إدانته، داعيا مؤسسات الكيان الصربي في البوسنة إلى "الردّ".

وبعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم تربط بينهما حكومة مركزية.

ومنذ 30 عاما، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف بتطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى المنصب منذ أربع سنوات الألماني كريستيان شميدت.

ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناوءته لشميدت.

وقد حكم عليه بالحبس الجمعة لإدانته بإقرار قانونين في يوليو 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثّل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.

وأجرى شميدت تعديلا لقانون العقوبات يدرج فيه عقوبة السجن وحظر الأنشطة السياسية في حال مخالفة المسؤولين قراراته، ما أتاح محكامة دوديك.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "نسخة خطّية من الحكم أرسلت إلى الأطراف في الأوّل من أغسطس 2025 ومن غير الممكن الطعن في القرار".