العراق.. توضيح رسمي بشأن (منع دخول السوريين إلى البلاد)

العراق.. توضيح رسمي بشأن (منع دخول السوريين إلى البلاد)
خبرني - أصدرت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية في العراق، يوم الجمعة، بيانا عن الأنباء المتداولة بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى العراق.
وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا العميد مقداد ميري في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".
وأوضح أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".
ولفت العميد إلى أن "اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".
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