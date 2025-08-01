العراق.. توضيح رسمي بشأن (منع دخول السوريين إلى البلاد)

خبرني - أصدرت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية في العراق، يوم الجمعة، بيانا عن الأنباء المتداولة بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى العراق.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا العميد مقداد ميري في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".

وأوضح أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

ولفت العميد إلى أن "اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".