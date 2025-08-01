صحافة دبي.. ستون عاماً من الريادة

MENAFN - Al-Bayan) يعد العام الحالي، عاماً حيوياً ومهماً في التأريخ لمسيرة وبدايات الصحافة في دبي، وخاصة بالنسبة لصحيفة ((البيان)). فقبل ستين عاماً، تحديداً في العام 1965، أطلقت بلدية دبي أول مجلة تصدر عن الإمارة، المعروفة بـ((أخبار دبي))، ومثلت مشروعاً طموحاً أحدث حراكاً ثقافياً وتنموياً اقتصادياً وفكرياً واجتماعياً، نوعياً في دبي. ومن ثم، توقفت المجلة في العام 1980، وسلمت رسالتها الإعلامية التنويرية لصحيفة ((البيان)).

دور تنويري

صدرت ((أخبار دبي)) أسبوعياً، وكانت من أوائل المجلات التي أدخلت الألوان في الصحافة المحلية، وكانت بمثابة منبر للأدباء والكتاب في الإمارات، واضطلعت طوال فترة صدورها، التي امتدت على مدار 15 عاماً، بدورها التنويري، ونقل أحدث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، ومثلت منصة إعلامية تعكس وجه دبي الحضاري والاقتصادي والاجتماعي.

وهي بهذا تمثل مرحلة جوهرية في تاريخ الإعلام في دبي ودولة الإمارات، وجزءاً أساسياً من الأرشيف والتراث الثقافي الإماراتي، استحق لأهميته الفائقة عناية واهتمام الجهات المعنية.

حيث تولت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون ((دبي للثقافة))، مشروع أرشفة مجلة ((أخبار دبي)) إلكترونياً، بالشراكة مع بلدية دبي، وغرفة صناعة وتجارة دبي، وصحيفة ((البيان))، وندوة الثقافة والعلوم.

تاريخ مجيد

تروي سيرة مجلة ((أخبار دبي)) قصة نشوء وتطور العمل والنهج الإعلاميين في دبي، وتعكس دور الإمارة في الريادة الإعلامية وترسيخ وتأصيل الصحافة المقروءة في الدولة، فقد جاء الوميض الأول لفكرة المجلة من بلدية دبي.

حيث تذكر المصادر أن البداية كانت حينما فكر أمين صقر من بلدية دبي في إصدار نشرة من صفحتين، تصدر كل شهر لتضم التقرير الشهري للبلدية. ثم تطور الأمر بعد ذلك مع كمال حمزة، الذي كان يعمل مديراً للبلدية حينذاك ليسهم في تطويرها.

واستقطب هذا المشروع مزيداً من رواد العمل البلدي والصحفي، فانضم إلى كادر النشر بعد ذلك إبراهيم أحمد، الذي كان يساعد في جمع موادها التحريرية، ثم انضم إلى أسرة تحريرها ربحي جمعة حلوم. وفي هذه المرحلة توسعت النشرة.

وتجاوزت أخبار البلدية إلى أخبار الإمارة عموماً، واعتنت بأخبار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، كما اهتمت بنشر المراسيم التي يصدرها ديوان الحاكم.

نقلة نوعية

شهدت المجلة قفزة نوعية مع تولي الأديب والكاتب عبدالغفار حسين مسؤوليتها حين عمل نائباً لمدير بلدية دبي، فوصفت المبادرات التي أطلقها في سبيل تطوير المجلة بـ((الثورة الصحافية))، حيث أخذت الشكل الرسمي للمجلة المطبوعة، مستخدمة الورق المصقول الملون، وسميت ((أخبار دبي)).

حشر بن مكتوم

وفي نقلة نوعية جاء تشكيل دائرة الإعلام التابعة لبلدية دبي، حينذاك، برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ليؤدي دوراً محورياً في تعزيز مكانة ((أخبار دبي))، وتثبيت إصدارها الأسبوعي، لتتجاوز تغطيتها الإخبارية إمارة دبي والإمارات الأخرى في الدولة، فراحت تشمل تغطية أخبار المنطقة العربية والعالم.

واقع صحافي

ومن أهم ما يعرف عن هذه المطبوعة الرائدة في دبي أنه قبل ظهورها كان الأدباء والكتاب مضطرين لإرسال مقالاتهم للنشر في مطبوعات خارج البلاد، مثل ((مجلة البحرين)) و((صوت البحرين)) ومجلات وصحف لبنانية.

وقد تأرجحت مواعيد صدور المطبوعة طوال سنوات عمرها، التي امتدت حتى عام 1980، ما بين الأسبوعي ونصف الشهري، كما تولت إدارتها عدة جهات من أبرزها دائرة الإعلام في بلدية دبي.

مجلة شاملة

سرعان ما تحولت ((أخبار دبي)) إلى مجلة جامعة شاملة يعاد فيها نشر قصائد كثير من الشعراء العرب التي كانت تظهر في الصحف العربية إلى أن بدأ هؤلاء يرسلون أعمالهم بصورة مباشرة إليها.

كما أسهم معظم مثقفي دبي في الكتابة فيها، ومنهم: عبدالغفار حسين، بلال البدور، عبدالخالق عبدالله، أحمد أمين المدني، عبدالحميد أحمد، حميد الغيث، شعبان إسماعيل، وعلي عبيد الهاملي، الذي كان وقتها من أبرز الكتاب الشباب، وكان لا يزال على مقاعد الدراسة، فكان ينشر موضوعين أو ثلاثة في العدد الواحد من المجلة تحت مسميات مختلفة لضرورات تتعلق بأصول النشر.

منظور حضاري

تميزت صحافة دبي الأولى، ممثلة بـ((أخبار دبي))، بمنظور حضاري متقدم في موقفها من المرأة، إذ يسجل لها أنها رحبت بكتابات المرأة، ونشرت للكثيرات بالأسماء الصريحة، وكان للعديد من المثقفين والمثقفات والمدرسين العرب مساهمات بارزة على صفحات ((أخبار دبي))، حيث يبرز على صفحاتها اسم الشاعرة الفلسطينية المعروفة فدوى طوقان.

والجدير بالذكر أن ((أخبار دبي)) كانت تطبع في مطبعة دبي، ويتم توزعها على نطاق واسع مقارنة بعدد السكان، وكانت أعدادها تنفد بالكامل من السوق.

مكانة خاصة

وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن استذكار صدور ((أخبار دبي)) يمثل اليوم احتفاء بدبي، التي تمتلك تجربة ستين عاماً من الريادة في الصحافة والإعلام، وصنع أرشيف وإرث إعلامي وثقافي.

وقال: لمجلة ((أخبار دبي)) مكانة خاصة لدي، كما لها مكانة خاصة لدى العديدين من الرعيل الأول من كتاب وأدباء الإمارات، فقد كانت بحق بمثابة المنصة التي احتضنت الولادة الأولى لمشروعهم في الكتابة. كما كانت الإطلالة الأولى للتواصل مع القارئ. وقد سبقت علاقتي بها العلاقة مع أي مطبوعة أخرى، لذلك فهي مغروسة في الذاكرة.

كتبت أول خاطرة في ((أخبار دبي))، وكانت لي نافذة أسبوعية على صفحاتها. وعلى صفحاتها أيضاً فزت لأول مرة في حياتي بجائزة في واحدة من مسابقاتها. وكانت جائزتها عبارة عن 3 أشهر اشتراكاً مجانياً فيها.

وفي ختام حديثه، عبّر الدكتور عبدالخالق عبدالله عن شكره لـ((البيان))، التي تستذكر على صفحاتها اليوم هذه المناسبة العزيزة، التي تتصل بستين عاماً من ريادة دبي الإعلامية.

ذاكرة وصور

من جهته، قال الكاتب علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي: يصادف هذا العام مرور ستين عاماً على إصدار مجلة ((أخبار دبي))، وحين أكتب ((أخبار دبي))، أو أنطق اسمها، تتداعى إلى ذاكرتي صور كثيرة من طفولتي وصباي وبداياتي الأولى في مجال الكتابة.

فقد كانت النافذة الأولى التي أطللت من خلالها على عالم الكتابة والنشر، بل وأشعلت فيّ ذلك الشغف الذي لا يعرفه إلا من دخل هذا العالم عن حب وعشق وهواية تصل حد الغواية.

وأشار إلى أن صدور مجلة ((أخبار دبي)) كان البداية الحقيقية للصحافة المنتظمة في الإمارات، بعد سلسلة من الإصدارات الفردية المتقطعة، التي بدأت في منتصف عشرينيات القرن العشرين وحتى أوائل الستينيات منه، لتكون بذلك أول مطبوعة تصدر بانتظام، وتستمر 15 عاماً، قبل توقفها عن الصدور عام 1980 كي تحل مكانها صحيفة ((البيان)) اليومية.

صاحبة فضل

وأضاف الهاملي: إذا كان لمطبوعة ما في الإمارات فضل على الكُتّاب الذين ظهروا منذ منتصف ستينيات القرن الماضي في مجال كتابة المقال والخاطرة والقصة القصيرة والشعر، وغيرها من فنون الكتابة، فهو لمجلة ((أخبار دبي))، التي فتحت صفحاتها لكل المبدعين على مدى 15 عاماً من تاريخها.

وقد كان لي شرف الكتابة فيها، فكانت قصة ((ضحية الطمع))، التي نشرتها فيها عام 1971 أول قصة قصيرة أكتبها، وتوالت بعدها قصص أخرى، كما خصصت لي باباً أسبوعياً، أكتبه منفرداً، كان عنوانه ((لحظة من فضلك)).

وفيها كتبت الكثير من المقالات، ونشرت عدداً من القصائد، وحررت حتى باب ((الكلمات المتقاطعة)) فيها، لهذا فإنني حين أستذكر ما قدمته مجلة ((أخبار دبي)) للصحافة الإماراتية والكتاب الإماراتيين، أقف إجلالاً واحتراماً لهذه المجلة التي سطرت البداية الأولى للصحافة الإماراتية، وكتبت اسمها بحروف من ذهب في تاريخها. إنها تمثل إرثنا وأرشيفنا الإعلامي والثقافي.