أغسطس في دبي.. فعاليات وعروض استثنائية لصيف حافل بالبهجة

MENAFN - Al-Bayan) تتنوع فعاليات دبي في شهر أغسطس لهذا العام، وترسم صورة حيوية للصيف في دبي، التي تنبض بالأفكار الجديدة كل يوم، ولا تتوقف عن الابتكار في الأنشطة والفعاليات، والتنويع في الأجندة الفنية والثقافية، لتشمل عروضاً موسيقية وحفلات غنائية وعروضاً مذهلة.

وفي شهر أغسطس تقدم دبي حزمة من الفعاليات المتميزة، من أبرزها ((حفل ذكريات سبيستون))، الذي يُعاد فيه إحياء أجمل شارات الرسوم المتحركة التي رافقت الطفولة، بصوتها الأصلي وألحانها التي لا تُنسى، في أجواء مليئة بالمشاعر، والمفاجآت الفنية، والتفاعل الجماهيري الواسع. ويقام الحفل الليلة في مسرح زعبيل بدبي، في جميرا زعبيل سراي.

وفي السياق نفسه، وغير بعيد كثيراً عن عالم الرسوم المتحركة، يأتي حفل ((روائع الأنيمي))، الذي حاز على شعبية جارفة تخطت حدود اليابان، ما يصنع أمسية استثنائية تتواصل 90 دقيقة من المتعة والإثارة. وذلك في 15 أغسطس الجاري، في شارع الهلال الغربي، نخلة جميرا، دبي.

لا تقتصر فعاليات دبي الغنائية على ما تم ذكره آنفاً، فلا زال شهر أغسطس يُخبّئ الكثير من الحفلات لفنانين عرب وعالميين، ويتمثل أبرزها حفل ناتالي إمبروليا في ((دبي أوبرا)) في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. وكذلك حفل مايسي غراي في ((كوكا كولا أرينا))، في التاسع والعشرين منه. أما في الثلاثين منه فتستضيف ((كوكا كولا أرينا)) حفل إرث خان)).

وتشتمل فعاليات دبي لشهر أغسطس كذلك على عدد من العروض الفنية، منها مسرحية ((أليس في بلاد العجائب))، التي تأخذ الحضور في رحلة إلى عالم مليء بالمفاجآت والشخصيات الغريبة مثل ((الأرنب الأبيض)) و((القبعة المجنونة)) و((ملكة القلوب)).

ويقدم العرض مسرح الفن الرقمي بتقنية حديثة بزاوية 360 درجة تدمج بين الأداء الحي والتكنولوجيا لتجربة غامرة وفريدة من نوعها تجمع بين الخيال والابتكار. وذلك في ((فندق جميرا بيتش))، أيام 19 و21 و23 أغسطس الجاري.

ويتخلل فعاليات دبي خلال شهر أغسطس ((عالم مدهش))؛ المناسبة الرائعة التي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتسنّى للحضور مشاركة ((مدهش)) وصديقته ((دانة)) مغامراتهما الرائعة والمليئة بالحيوية والمرح، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 2 28 أغسطس.

((ذا ليتل ميرميد))

وتتواصل فعاليات دبي الفنية مع عرض ((ذا ليتل ميرميد)) المسرحي، الذي يأخذ حضوره في رحلة ساحرة إلى أعماق البحر، في عرض يجمع بين الموسيقى الحية والتقنيات المسرحية الحديثة التي تضفي سحراً خاصاً على القصة الكلاسيكية.

وذلك في فندق جميرا بيتش، يومي 13 و15 أغسطس. أما عرض علاء الدين، فيقدم فرصة لخوض مغامرة ساحرة على متن السجادة الطائرة، من خلال القصة الشهيرة المليئة بالإثارة والسحر والتحديات.

ويقدم هذا العرض الإيمائي الكلاسيكي تجربة غنية بالمرح والموسيقى الحية والرقص والعروض التفاعلية.