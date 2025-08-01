تاجير: سعيد بالحياة في أبوظبي ولا أفكر في مغادرة الجزيرة

MENAFN - Al-Bayan) أبدى التركي رافيل تاجير، مدافع الجزيرة، سعادته الكبيرة بالإقامة في العاصمة أبوظبي، ذاكراً أنها مدينة تتوفر بها كل مقومات الحياة، مؤكداً أنه يشعر بالاستقرار داخل الملعب وخارجه، ولا يفكر في مغادرة ((فخر أبوظبي))، ويريد أن يدافع عن شعاره لفترة طويلة، وأن يحقق مع زملائه الأهداف الكبيرة التي يسعى إليها النادي، وقال: ((أبوظبي مدينة رائعة، وجدت فيها كل الاحتياجات، سواء على مستوى الحياة أو كرة القدم.

هنالك العديد من الإمكان الرائعة للتسوق، وأيضاً توجد مطاعم جيدة أذهب إليها كثيراً مع أصدقائي، منذ اليوم الأول لي في أبوظبي بنادي الجزيرة، شعرت أنني في بيتي، وهو ما يجعلني مرتاحاً نفسياً ومتحمساً لتقديم الأفضل، كانت هنالك بعض الصعوبات بالطبع مثل حرارة الطقس، لكن بعد فترة قصيرة تمكنت من التأقلم)).

وأشار المدافع التركي إلى نجاح فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد، قائلاً: ((استفدنا كثيراً من التحضيرات التي خضناها سابقاً، سواء من الناحية البدنية أو التكتيكية، الفريق عمل بجد، وهنالك انسجام كبير بين أفراد الفريق، أعتقد أن فريقنا جيد وسيكون في كامل الجاهزية قبل بدء المباريات الرسمية، أقول لجمهورنا إننا قادمون بقوة وسنقدم المستوى الذي يرضيكم، ونحقق النتائج التي تلبي طموحاتكم، نتمنى أن ننجح في إسعادكم)).

وعن مشواره السابق مع الفريق، قال: ((راضٍ عن المستوى الذي ظهرت به في موسمي الأول، أعتقد أنني قدمت أفضل ما لدي في عدد كبير من المباريات، خاصة مباراتنا أمام شباب الأهلي في نهائي كأس المحترفين.

لكنني أطمح للمزيد وتقديم الأفضل، كان موسماً مهماً للتأقلم والتعرف على الأجواء، والآن أمتلك خبرة أكبر تساعدني على العطاء بشكل أفضل في الموسم الجديد، الفريق به مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وعناصر الخبرة، أنا واثق من قدرتنا على المنافسة على الألقاب)).

وتحدث تاجير عن الفارق بين كرة القدم في الإمارات مقارنة ببلاده تركيا، ذاكراً أن كرة القدم دائماً تبقى كما هي في كل الدول مع اختلاف المستويات، وأضاف:

((الفرق الأبرز بين البلدين هو الطقس، الأجواء في الإمارات أكثر حرارة، لكنني اعتدت عليها بعد المشاركة في التدريبات، كما أنني وجدت في الدوري الإماراتي مستوى عالياً من اللاعبين، تماماً كما هو الحال في الدوري التركي، هنالك لاعبون مميزون في البلدين)).

وعن مركزه المفضل في الملعب، قال: ((أفضل اللعب في قلب الدفاع، هذا هو مكاني الطبيعي الذي اعتدت عليه، لكنني جاهز دائماً لمساعدة الفريق في أي مركز يطلبه المدرب، حتى لو كان في مركز آخر غير مركز الظهير الأيسر الذي ألعب فيه كثيراً بتوجيهات المدرب، الأهم بالنسبة لي هو أن أكون مفيداً للفريق وأسهم في تحقيق أهدافه)).