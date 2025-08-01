أندية المحترفين تسابق الزمن لإغلاق ملف الأجانب

MENAFN - Al-Bayan) تواصل أندية المحترفين تحركاتها وتسابق الزمن من أجل إغلاق ملف اللاعبين الأجانب في إطار مساعيها لدعم الصفوف استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يوم 16 أغسطس الجاري.

ولم تغلق أغلب أندية المحترفين تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب الخمسة، في انتظار حسم الموقف خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي غلب فيه اللجوء إلى التغيير على قائمة الأجانب في جميع الأندية تحضيراً للموسم الجديد، بينما كان الاستقرار على مستوى الخماسي الأجنبي حاضراً على الأكثر في أربعة لاعبين في عدد قليل من الأندية.

وحتى الآن اكتمل ملف الخماسي الأجنبي وفقاً للاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم في 6 فرق، سواء من الموسم الماضي أو التعاقدات الجديدة، بينما لم تستكمل 8 أندية ملف الأجانب ويتبقى لها التعاقد مع لاعب أو اثنين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكتمل الخماسي الأجنبي في أندية العين والنصر وعجمان وخورفكان ودبا الفجيرة والشارقة، بينما لم يغلق الملف في أندية الجزيرة والوصل وشباب الأهلي وبني ياس والوحدة والظفرة وكلباء.

وقد يلجأ أحد الأندية إلى إجراء تغيير على قائمة الأجانب قبل بداية الموسم سواء من العناصر التي ما زالت مرتبطة بعقود وقد ترحل قبل بداية الموسم، وهو ما اعتادت عليه أندية المحترفين في المواسم السابقة، ومن ثم الاستقرار بشكل نهائي على الأجانب الخمسة.

ويعد العين الأكثر استقراراً على صعيد اللاعبين الأجانب حتى الآن، إذ تضم قائمة ((الزعيم)) أربعة لاعبين من الموسم الماضي، هم: التوغولي لابا كودجو والباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو) والمغربي سفيان رحيمي والكوري الجنوبي بارك يونج، وتعاقد مع لاعب أجنبي واحد خلال الميركاتو الصيفي، وضم المدافع المصري رامي ربيعة في صفقة انتقال حر قادماً من الأهلي المصري.

وبعد أن ودع النصر عقب نهاية الموسم الماضي الرباعي الأجنبي، البوسني سمير مميسيفيتش والهولندي ليروي فير والسويسري هاريس سفيروفيتش والبرازيلي ماتيوس أوليفييرا، أكمل الفريق الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع الثنائي، المدافع الصربي لوكا ميليفوجيوفيتش لمدة موسم واحد قادماً من شباب الأهلي.

والإيراني مهدي قائدي لمدة 3 مواسم حتى 2028 قادماً من الفرسان في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو، ويملك عقوداً مع ثلاثة لاعبين، هم الإيطالي مانولو غابياديني، والكولومبي كيفن أغوديلو الذي عاد لصفوف العميد عقب إعارة لمدة موسم مع الوحدة، والبلجيكي عثمان بوسعيد.

وحسمت أندية عجمان وخورفكان ودبا العائد إلى دوري المحترفين ملف الخماسي الأجنبي مبكراً، وتعاقد خورفكان مع صفقة لاعب أجنبي وحيدة بضم الكاميروني كوندي قادماً من دبا الحصن، فيما يعد ثاني أكثر الأندية استقراراً بعدما أبقى على الرباعي، المغربي طارق تيسودالي الذي تألق مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، والبرتغالي إيلتون فيليبي، والبرازيلي لورينسي رودريغيز، والكوري الجنوبي كوون كيونغ وون.

وأنهى عجمان ملف الخماسي الأجنبي بعدما تعاقد مع 3 لاعبين جدد، هم: صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش قادماً من ليخ بوزنان البولندي، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف من نادي يونفير الروماني، والبرازيلي يوري ماتيس قادماً من نيفتشي باكو الأذري في صفقة انتقال حر، ويوجد من الموسم الماضي الثنائي، المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور.

كما ضم دبا العائد إلى دوري المحترفين 4 أجانب جدد بالتعاقد مع الأردني محمود المرضي على سبيل الإعارة من الحسين الأردني، والبرازيلي كارلوس فينسيوس (كارلينهوس) على سبيل الإعارة من بوتيمونينسي البرتغالي، ومواطنه إياغو سانتوس لاعب شباب الأهلي السابق كانتقال حر، والأوزبكي عبدالله عبدولاييف من باختاكور، ومستمر معه من دوري الهواة البرازيلي سايمون دي باروس.

وأبرم الشارقة صفقتين جديدتين على صعيد الأجانب، وأعاد لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورونادو لمدة موسمين قادماً من كوينثيانز، والهداف الألباني راي ماناج لمدة موسمين قادماً من سيفاسبور التركي، في صفقة بارزة بعدما لعب سابقاً في صفوف برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويملك الشارقة في قائمة الأجانب التونسي فراس بلعربي، والمدافع الكرواتي داركو نياميتش، والمغربي عادل تاعرابت، وربما قد تشهد القائمة تغييراً وفقاً لرؤية ميلوش، مدرب الشارقة.

ويتبقى لأندية الجزيرة والوصل وشباب الأهلي وبني ياس والظفرة وكلباء التعاقد مع لاعب أجنبي واحد، بينما يتبقى للوحدة والبطائح التعاقد مع لاعبين، إذ لم يبرم البطائح وشباب الأهلي أي تعاقد جديد مع أجانب، ويوجد في قائمة ((الفرسان)) الرباعي من الموسم الماضي، بوغدان بلانيتش وسعيد عزت الله وسردار أزمون ومؤنس دبور، ويسعى للتعاقد مع أجنبي خامس، بينما يوجد في قائمة البطائح الكاميروني أناتولي أبانغ والأوزبكي عزيز غانييف والبرازيلي باولو هنريكي.

وضم الجزيرة صفقة وحيدة في خانة الأجانب بالتعاقد مع الدولي المصري إبراهيم عادل قادماً من بيراميدز، وحتى الآن مستمر في صفوفه من الموسم الأخير الفرنسي نبيل فقير ورامون ميريز ومحمد النني، وغادر نيسكينز كيبانو وكريم رقيق عقب نهاية عقديهما.

وفي الوصل، أجرى النادي تغييراً في 4 أجانب، ويتبقى له التعاقد مع أجنبي خامس، بعد أن أبقى على المدافع المغربي سفيان بوفتيني بتجديد تعاقده، وضم 3 أجانب جدد، هم: البيروفي ريناتو تابيا والبرازيلي ماتيوس سالدانا، وأعاد مواطنه ولاعب ((الإمبراطور)) السابق إدريلسون سيلفا، بينما رحل عن الفريق جواو بيدرو وبوبليتي وأليكسيس بيريز والكوري سيونغ هيون جونغ.

ويسعى الوحدة إلى التعاقد مع ثنائي أجنبي بعدما كان من أكثر الأندية التي طالها التغيير ولم تغلق الملف حتى اللحظة، حيث يملك في صفوفه 3 أجانب، ويوجد في قائمته من الموسم الماضي السوري عمر خريبين والإيراني محمد قرباني، وتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا، ورحل عن صفوفه الثلاثي كيفن أغوديلو عقب انتهاء إعارته من النصر، والأوزبكي إيركينوف، والإيراني أحمد نور الله المنتقل إلى كلباء.

أما بني ياس فيتبقى له مكان وحيد في خانة الأجانب، بعد رحيل الرباعي لازار ماركوفيتش وأندريه بوركا وخوان باوزا وآرنو لوسامبا، إلى جانب ضم ثلاثي أجنبي في صفقات انتقال حر، هم الجناح النيجيري سافيور غودين من الأخدود السعودي، والإيفواري إسماعيل توريه من ستلينبوش الجنوب أفريقي، ولاعب الارتكاز الدولي الأوزبكي أكمل موزجوفوي، وأبقى على المالي يوسف نياكاتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى كلباء إلى إكمال الخماسي الأجنبي وضم اللاعب الأخير في القائمة، حيث يضم في صفوفه الإيراني أحمد نور الله عقب نهاية عقده مع الوحدة، ومواطنيه شهريار موناغلو وسامان قدوس، الذي جدد النادي تعاقده، والسلوفيني ميها بلازيتش، أما الظفرة فلا يزال يبحث عن الأجنبي الخامس بعدما تعاقد مع البرازيلي جوبسون سوزا والمغربي محسن ربجة والإيسلندي جوهان بيرغ، ومستمر من الموسم الماضي المغربي محمد الخلوي.