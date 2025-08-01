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فوز تاريخي لمنتخب السلة على نظيره المصري

فوز تاريخي لمنتخب السلة على نظيره المصري

2025-08-01 07:14:01
(MENAFN- Al-Bayan) حقق منتخب الإمارات فوزاً تاريخياً على نظيره المصري 86 - 82 في ختام مشواره ببطولة منتخبات السلة العربية السادسة والعشرين للرجال في المنامة، وهو الفوز الأول للأبيض الإماراتي في تاريخ لقاءات الفريقين.

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