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فوز تاريخي لمنتخب السلة على نظيره المصري
(MENAFN- Al-Bayan) حقق منتخب الإمارات فوزاً تاريخياً على نظيره المصري 86 - 82 في ختام مشواره ببطولة منتخبات السلة العربية السادسة والعشرين للرجال في المنامة، وهو الفوز الأول للأبيض الإماراتي في تاريخ لقاءات الفريقين.
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