  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ

انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ

2025-08-01 07:14:01
(MENAFN- Al-Bayan) انطلقت بقوة، أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ التي يستضيفها مركز أدنيك العين على مدار ثلاثة أيام، حيث تستقطب 1.000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة إلى منطقة العين.

حضر منافسات اليوم الأول سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وكينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا لدى دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من البطولة، في نزالات فئة المحترفين حتى الدور نصف النهائي، حماساً وتنافساً كبيرين بين اللاعبين، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، ولاسيما مع سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في نهائيات البطولة، والحصول على 2.000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والفوز بالجوائز النقدية القيّمة.

MENAFN01082025000110011019ID1109875068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث