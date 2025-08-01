انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت بقوة، أمس، منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ التي يستضيفها مركز أدنيك العين على مدار ثلاثة أيام، حيث تستقطب 1.000 رياضي ورياضية من أكثر من 60 دولة إلى منطقة العين.

حضر منافسات اليوم الأول سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وكينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا لدى دولة الإمارات.

وشهد اليوم الأول من البطولة، في نزالات فئة المحترفين حتى الدور نصف النهائي، حماساً وتنافساً كبيرين بين اللاعبين، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، ولاسيما مع سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في نهائيات البطولة، والحصول على 2.000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والفوز بالجوائز النقدية القيّمة.