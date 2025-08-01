انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ

انطلاقة قوية لبطولة أبوظبي العالمية للغرابلينغ
حضر منافسات اليوم الأول سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وكينيث ميليمو نغانغا، سفير جمهورية كينيا لدى دولة الإمارات.
وشهد اليوم الأول من البطولة، في نزالات فئة المحترفين حتى الدور نصف النهائي، حماساً وتنافساً كبيرين بين اللاعبين، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، ولاسيما مع سعي اللاعبين لحجز أماكنهم في نهائيات البطولة، والحصول على 2.000 نقطة تصنيفية من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والفوز بالجوائز النقدية القيّمة.
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