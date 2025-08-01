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رفض طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الأولى في "الليغا"

رفض طلب ريال مدريد تأجيل مباراته الأولى في "الليغا"

2025-08-01 07:14:00
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت تقارير محلية أن ريال مدريد سيستهل مشواره بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ((الليغا)) بمباراة على ملعبه أمام أوساسونا، كما كان مقرراً بعد أن رفض الاتحاد الإسباني للعبة طلبه بتأجيل اللقاء المقرر في 19 أغسطس.

وكان ريال مدريد طلب وفقاً لتقارير محلية الحصول على فترة راحة أطول للاستعداد جيداً للموسم الجديد بعد مشاركته في مونديال الأندية. وذكرت تقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني رأت أنه من أجل الحفاظ على نزاهة المسابقة فإن ((القوة القاهرة فقط هي التي تبرر تغيير الجدول رسمياً، وهو أمر لا ينطبق على حالة ريال مدريد)).

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