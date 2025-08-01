دبي لأصحاب الهمم يختتم "صيفنا حلو"

MENAFN - Al-Bayan) حظي ((كورال الهمة)) بإعجاب وتقدير الحضور في حفل ختام ((النسخة التاسعة)) للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي أقيم تحت شعار ((صيفنا حلو))، والذي اشتمل على 150 فعالية خلال 6 أسابيع في محاوره الأربعة: المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية، بمشاركة 200 عضو، و100 متطوع ومتطوعة.

بدأ حفل الختام بكلمة ماجد العصيمي، المدير التنفيذي، الذي وجه الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، مبيناً أن نادي دبي يترجم رؤى وتطلعات القيادة في تمكين هذه الفئة في المجتمع.

وأشار العصيمي إلى أن وصول أبطالنا إلى العالمية عبر بوابة الرياضة ثمرة الاهتمام والدعم، ليحققوا المراد، مبيناً أن نادي دبي ظل يحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات.

والعمل على بث روح العمل الجماعي، بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق طموحات أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وقال: ((إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا فرحة المشاركين وأسرهم)).

ووجه العصيمي الشكر إلى الرعاة والشركاء، الذين ظلوا يعززون قيم العمل المشترك، وإلى فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية. وقام ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بتكريم الرعاة وشركاء النجاح.