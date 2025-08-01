دبي لأصحاب الهمم يختتم "صيفنا حلو"

دبي لأصحاب الهمم يختتم "صيفنا حلو"
بدأ حفل الختام بكلمة ماجد العصيمي، المدير التنفيذي، الذي وجه الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بأصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي في تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، مبيناً أن نادي دبي يترجم رؤى وتطلعات القيادة في تمكين هذه الفئة في المجتمع.
وأشار العصيمي إلى أن وصول أبطالنا إلى العالمية عبر بوابة الرياضة ثمرة الاهتمام والدعم، ليحققوا المراد، مبيناً أن نادي دبي ظل يحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات.
والعمل على بث روح العمل الجماعي، بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات الرياضية والثقافية والمجتمعية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق طموحات أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وقال: ((إن النشاط الصيفي حقق أهدافه في توفير بيئة مثالية صديقة في فصل الصيف، حيث لمسنا فرحة المشاركين وأسرهم)).
ووجه العصيمي الشكر إلى الرعاة والشركاء، الذين ظلوا يعززون قيم العمل المشترك، وإلى فرق العمل المختلفة بقيادة فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد مدير الأنشطة الثقافية والمجتمعية. وقام ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بتكريم الرعاة وشركاء النجاح.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الشعبة البرلمانية: تداعيات الظروف السياسية العالمية المعقدة تُحتم التعاون البرلماني والحوار كسبيل أمثل لتحقيق السلام العادل والدائم
هل من الممكن ان يؤثر زلزال روسيا الأخير على منظومة الطقس؟
الكويت في الذكرى الـ35
الإمارات والأردن تقودان عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى غزة
"مـحـمـد" يـتـصـدر قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز لعام 2024 للعام الثاني على التوالـي
"العالمية القابضة" و"آر آي كيو" تطلقان تحالفاً استراتيجياً لمدة 10 سنوات