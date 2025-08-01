حمدة التميمي لـ"البيان ": المبارزة شغفي.. والأولمبياد هدفي

MENAFN - Al-Bayan) من صالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدأت حكاية شابة إماراتية تحمل في يدها سيفاً، في قلبها إصرار يتنامى مع كل خطوة.. حمدة التميمي، ابنة السابعة عشرة، التي اختارت رياضة المبارزة لتكون طريقها إلى التميز.

وسلاحها لتحقيق حلم تمثيل الإمارات في الأولمبياد، بعد أن أصبحت اليوم واحدة من أبرز الوجوه الصاعدة في اللعبة على مستوى الدولة. بدأت حمدة مشوارها قبل عامين فقط، لكنها استطاعت في وقت قياسي أن تثبت نفسها، فحجزت موقعها في المنتخب الوطني.

وحققت الميدالية البرونزية في البطولة العربية لعام 2024، إلى جانب تصنيفها الأولى محلياً في فئتها، والثالثة على مستوى غرب آسيا في سلاح الفلوريه، وهو أحد أصعب الأسلحة في رياضة المبارزة من حيث المهارة والدقة.

حكت حمدة لـ((البيان)) عن بداياتها قائلة: ((في عام 2022، قررت تجربة المبارزة بدافع الفضول فقط، ولم أكن أتخيل أن تمريناً واحداً سيكون كافياً لتتغير نظرتي تماماً.. شعرت أنني وجدت نفسي في هذه الرياضة، ومع كل تدريب كانت الرغبة تزداد، وأصبحت جزءاً من يومي لا أستطيع الاستغناء عنه)).

ورغم قصر مشوارها، إلا أن نتائجها جاءت سريعة، فقالت: ((من خلال البطولات المحلية بدأت ألاحظ تطوراً كبيراً في مستواي، وشعرت أن ما أملكه موهبة وليس هواية، وهذا ما دفعني لأن أطمح لتمثيل وطني)).

لم تكن الرحلة خالية من التحديات، فبداية حمدة مع رياضة المبارزة تزامنت مع مرحلة دراسية مهمة في حياتها، ما جعلها تعيش في دوامة من الالتزامات اليومية بين الواجبات المدرسية والتدريبات المكثفة.. قائلة:

((أوقات الامتحانات كانت الأصعب، لأنني كنت مضطرة أحياناً للتوفيق بين حصص صباحية طويلة وتمارين مسائية مرهقة.. لكن في كل مرة شعرت فيها بالتعب، كنت أذكر نفسي دائماً لماذا بدأت.. هدفي كان واضحاً أمامي، وتعلمت كيف أوازن بين كل الجوانب)).

ورغم صغر سنها وحداثة تجربتها، استطاعت حمدة أن تترك بصمة في أولى مشاركاتها الخارجية، حيث مثلت الدولة في البطولة العربية، وحصدت خلالها ميدالية برونزية وسط منافسة قوية من لاعبات دوليات متمرسات.. مضيفة:

((راضية عما قدمته، لكن لا أزال أطمح للمزيد.. كل بطولة أشارك فيها تضيف لي الكثير من الخبرة، وتعلمني شيئاً جديداً، أعتبر كل تجربة بمثابة خطوة نحو حلم أكبر أعمل عليه بهدوء وثبات)).

خصت حمدة والديها بالحديث، ووصفت دعمهما بأنه ((وقود الرحلة)) الذي لم ينقطع منذ أن قررت دخول عالم المبارزة.. قائلة: ((أمي وأبي كانا الدافع الحقيقي لي.. دعمهما المستمر، وتشجيعهما في كل المراحل، من أول تمرين وحتى مشاركتي في البطولات، علماني معنى الالتزام والمثابرة، وأيقظا بداخلي روح التحدي منذ أول لحظة)).

وأضافت بابتسامة: ((في كل مرة شعرت فيها بالإرهاق أو التردد، كان يكفي أن أسمع منهما كلمة واحدة لأستعيد ثقتي بنفسي.. وجودهما في حياتي هو السبب في أنني ما زلت متمسكة بحلمي وأسعى إليه بكل طاقتي)).

وترفض حمدة فكرة أن الفتاة الإماراتية ما زالت تواجه تحديات جوهرية في المجال الرياضي، مؤكدة أن دولة الإمارات كانت سباقة في دعم المرأة وتمكينها على مختلف الصعد، لا سيما في الرياضة، حيث توفرت البنية التحتية والدعم الفني والمعنوي، إلى جانب وجود نماذج ناجحة مهدت الطريق للأجيال الجديدة.. حيث قالت بثقة: ((دولتنا أعطتنا كل شيء..

الدعم موجود، والفرص متاحة، سواء من خلال الأندية أم المنتخبات أم الجهات الرسمية.. اليوم، المرأة الإماراتية قادرة على التميز في أي مجال تختاره، إذا توفر فيها العزم والإصرار والرغبة الحقيقية في النجاح)).

وتؤمن حمدة أن ما تحتاجه أي رياضية شابة اليوم هو أن تبدأ بثقة وتستفيد من كل ما هو متاح أمامها، فالمسار أصبح ممهداً، والمسؤولية الآن على الجيل الجديد في مواصلة البناء وتحقيق الإنجازات.

الحلم.. لوس أنجلوس

وفيما يخص أهدافها المقبلة، قالت حمدة: ((هدفي القريب هو أن أبدأ الموسم الجديد بقوة، وأتصدر التصنيف في مختلف الفئات.. أما الحلم الأكبر فهو أن أشارك في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأرفع علم بلادي هناك)).

واختتمت حمدة حديثها برسالة ملهمة للفتيات: ((لا تترددي.. لا تخافي من البداية، كل إنجاز يبدأ بخطوة.. المبارزة رياضة تمنحك الثقة والانضباط، وتظهر قوتك وذكاءك.. ثقي بنفسك وابدئي)).