"الدرعية" تتألق في مهرجان العين للهجن

"الدرعية" تتألق في مهرجان العين للهجن
وخصصت منافسات اليوم الأول من المهرجان لمنافسات سن الفطامين لهجن أبناء القبائل، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيمت المنافسات في اليوم الأول على مدار 20 شوطاً، لمسافة 1.5 كلم.
وتألقت ((الدرعية)) لمحمد مبارك بن عامر الحبسي، وحلقت بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، حيث وصلت إلى خط النهاية بعد أن أنهت الشوط في توقيت قدره 1:57:47 دقيقة مسجلة أفضل توقيت خلال المنافسات.
ونجح ((مفنود)) لشهاب حمد علي الجحافي في تصدر الشوط الثاني بعد أن حل في المركز الأول بزمن بلغ 1:59:53 دقيقة، وفي الشوط الثالث كانت ((التماس)) لعماد غريب سعد الجنيبي على موعد مع المركز الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 1:59:50 دقيقة.
بينما كسب ((متعب)) لصالح خميس حمد البطيني ناموس الشوط الرابع، وأنهى مسافة السباق في زمن بلغ 2:01:43 دقيقة، وطارت ((حربة)) لأحمد سلطان سويدان الغفيلي بناموس الشوط الخامس بعد وصولها إلى المركز الأول بزمن قدره 2:01:01 دقيقة.
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