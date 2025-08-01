"الدرعية" تتألق في مهرجان العين للهجن

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت، أمس، منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن، الذي يقام في ميدان الروضة بمنطقة العين، وينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ضمن 3 جولات تمهيدية في النسخة الأولى من المهرجان الذي يختتم في أكتوبر المقبل.

وخصصت منافسات اليوم الأول من المهرجان لمنافسات سن الفطامين لهجن أبناء القبائل، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيمت المنافسات في اليوم الأول على مدار 20 شوطاً، لمسافة 1.5 كلم.

وتألقت ((الدرعية)) لمحمد مبارك بن عامر الحبسي، وحلقت بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، حيث وصلت إلى خط النهاية بعد أن أنهت الشوط في توقيت قدره 1:57:47 دقيقة مسجلة أفضل توقيت خلال المنافسات.

ونجح ((مفنود)) لشهاب حمد علي الجحافي في تصدر الشوط الثاني بعد أن حل في المركز الأول بزمن بلغ 1:59:53 دقيقة، وفي الشوط الثالث كانت ((التماس)) لعماد غريب سعد الجنيبي على موعد مع المركز الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 1:59:50 دقيقة.

بينما كسب ((متعب)) لصالح خميس حمد البطيني ناموس الشوط الرابع، وأنهى مسافة السباق في زمن بلغ 2:01:43 دقيقة، وطارت ((حربة)) لأحمد سلطان سويدان الغفيلي بناموس الشوط الخامس بعد وصولها إلى المركز الأول بزمن قدره 2:01:01 دقيقة.