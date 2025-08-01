فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال القدرة اليوم

فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال القدرة اليوم
ويسعى فرسان الدولة إلى التتويج باللقب السابع في تاريخ البطولة بعد تألقهم في النسخة الأخيرة بإحراز ذهبيتي الفرق والفردي في مونديال سردينيا العام الماضي بقيادة الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الحائز لقب فئة الفردي على صهوة ((جيميريفا)).
وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35.5 كلم، والثانية بالأعلام الحمراء لمسافة 33.5 كلم، والثالثة بالأعلام الصفراء لمسافة 31 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة بالأعلام الزرقاء لمسافة 20 كلم.
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