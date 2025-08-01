فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال القدرة اليوم

MENAFN - Al-Bayan) يتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم في سباقات القدرة، التي تنطلق صباح اليوم في منطقة ((جوليانغ)) الفرنسية، بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول في العالم.

ويسعى فرسان الدولة إلى التتويج باللقب السابع في تاريخ البطولة بعد تألقهم في النسخة الأخيرة بإحراز ذهبيتي الفرق والفردي في مونديال سردينيا العام الماضي بقيادة الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الحائز لقب فئة الفردي على صهوة ((جيميريفا)).

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35.5 كلم، والثانية بالأعلام الحمراء لمسافة 33.5 كلم، والثالثة بالأعلام الصفراء لمسافة 31 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة بالأعلام الزرقاء لمسافة 20 كلم.