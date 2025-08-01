الزواج في حياة الرياضيات.. رحلة لا تخلو من التحديات

MENAFN - Al-Bayan) لم يعد الزواج أو الأمومة عائقاً أمام طموح المرأة في عالم الرياضة، بل أصبحت العديد من اللاعبات نموذجاً حياً لقدرة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومسيرتها الاحترافية، فبين من واصلن المنافسة بعد الزواج، ومن فضّلن التفرغ لحياتهن الأسرية، تبرز قصص تلهم الأجيال القادمة، وتؤكد أن لكل طريق تحدياته.

تتقدم التونسية أنس جابر قائمة النماذج الملهمة، حيث استطاعت أن تجمع بين النجاح في حياتها الزوجية وتألقها في ملاعب التنس العالمية، مدعومةً بدعم زوجها الذي أصبح جزءاً من طاقمها التدريبي، وفي الإمارات، برهنت عائشة المهيري، لاعبة الرماية البارالمبية وأم لخمسة أبناء، أن الطموح لا يتوقف عند أي مرحلة من مراحل الحياة، حيث نجحت في التوفيق بين عملها وأسرتها، وتحقيق إنجازات دولية رفعت بها علم الإمارات.

وعلى الجانب الآخر، اختارت المصرية رنيم الوليلي، بطلة الإسكواش السابقة، أن تختم مسيرتها الاحترافية في قمة مجدها لتبدأ رحلة جديدة في عالم الأمومة، مؤكدة أن القرار جاء عن قناعة ورغبة شخصية في تكوين أسرة.

أما ندى حافظ، لاعبة المبارزة المصرية، فقد كتبت فصلاً استثنائياً في تاريخ الرياضة بعد مشاركتها في أولمبياد باريس وهي حامل، لتُثبت أن إرادة المرأة لا تعرف المستحيل، وبينما لا تزال في مرحلة استكشاف عالم الأمومة، يبقى قرار عودتها إلى المنافسات أمراً مؤجلاً حتى يحين الوقت المناسب.

هذه القصص وغيرها تعكس واقعاً متغيراً يعيد رسم صورة المرأة في الرياضة، حيث لم تعد الحياة الأسرية نهاية لطموحات البطلات، بل أصبحت فصلاً جديداً يُكتب بإرادة وتحدٍ، ويبقى القرار دائماً اختياراً شخصياً يُحدد مسار كل لاعبة وفقاً لأولوياتها وأحلامها.

تحدٍ

بين عملها في جمارك دبي ومسؤولياتها كأم لخمسة أبناء، تمكنت عائشة المهيري من تمثيل الإمارات في بطولات عالمية، لتُثبت أن الأسرة والرياضة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، وقالت عائشة المهيري: ((أنا لاعبة رماية منذ عام 2019، وأعمل في جمارك دبي منذ عام 1999.

كما أمتلك مشروعاً منزلياً منذ عام 2017، وتأهلت إلى دورة الألعاب البارالمبية مرتين، في طوكيو 2020 وباريس 2024، حالياً، أستعد مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم بكوريا، ونسعى للتحضير لدورة آسياد آسيا 2026.

بالإضافة إلى العمل على التأهل لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028، وأعتبر أن أكبر تحدٍ بالنسبة لي هو محاولة التوفيق بين العمل والأسرة والرياضة)).

وأضافت: ((لم يكن التوفيق سهلاً بين الاستمرار في ممارسة الرياضة وحياتي الأسرية، لكن مساندة أهلي، وخصوصاً والدتي وأخواتي في بداية مشواري، كانت السبب الرئيس في نجاحي، أما الآن، فأبنائي هم أكبر المشجعين والداعمين لي لمواصلة مسيرتي الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات)).

وعن أبرز التحديات التي واجهتها، قالت: ((أبرز تحدٍّ كان توفير الوقت لكل جانب من حياتي، وهو أمر صعب للغاية، خصوصاً عندما كان أطفالي صغاراً ويحتاجون إلى رعاية واهتمام دائم)) ،معترفة بأنها فكرت في الاعتزال.

وأردفت: ((الاستمرار في الرياضة يتطلب الكثير من التضحيات، لكن ولله الحمد، حققت ما أتمناه ورفعت علم الإمارات في المحافل الدولية والعالمية، وهذا هو أكبر إنجاز أفتخر به، ما كان يتحقق لولا الدعم العائلي الذي كان ولا يزال أحد أهم عوامل استمراري، في البداية.

كان أهلي هم السند الأساسي، والآن أبنائي هم الذين يمنحونني الحافز والدافع لتحقيق المزيد من النجاحات، ما يجعلني أكثر تصميماً على مواصلة مسيرتي الرياضية)).

واختتمت: ((أنصح كل امرأة بأن تحقق كل ما تتمناه؛ وهي في زهرة عمرها، وأن تقدم خدمة لوطنها وتترك بصمة مشرفة لبلادها، وبعد تحقيق الإنجازات، يمكنها أن تأخذ قسطًا من الراحة وتستمتع بحياتها مع أبنائها وأحفادها، وهي فخورة بما قدمته لوطنها)).

استقرار

ورغم زواجها في بداية مشوارها الرياضي، استطاعت أنس جابر أن تحقق نجاحات عالمية في التنس، مستفيدةً من دعم زوجها الذي أصبح جزءاً من فريقها التدريبي.

وقالت جابر: ((أعتبر حياتي الزوجية موفقة جداً، لأن زوجي يحرص دائماً على تشجيعي وتحفيزي، ويدعمني في جميع مشاركاتي بأي بطولة، لقد تزوجت في بداية مشواري الرياضي الاحترافي عندما كنت لا أزال شابة صغيرة، وكان هذا الأمر مفيداً لي، الزواج مسألة كبيرة ومصيرية.

ومن المهم اختيار الشخص المناسب الذي يهتم بك ويشجعك على تحقيق أحلامك، بالتأكيد، الزواج من شخص رياضي يختلف تماماً عن الزواج من شخص من مجال آخر، فكون زوجي رياضياً ساعدني دائماً على البقاء في المقدمة، خصوصاً أنه متحمس لمسيرتي، وهذا ما يجعلني أكثر حماساً)).

وعن اختيارها زوجها ليكون ضمن طاقمها التدريبي، قالت: ((اختياري لزوجي ليكون مدرب اللياقة البدنية الخاص بي جاء بعد الزواج ولم يكن أمراً مخططاً له، زوجي، كان لاعباً سابقاً في المبارزة، يعمل في الأصل كمدرب لياقة بدنية، وقرار تعيينه ضمن طاقمي الفني كان صائباً، من الطبيعي أنني لن أجد مدرباً آخر سيكون أكثر حرصاً منه على تدريبي وتجهيزي بالشكل المثالي من الناحية البدنية، مؤكدة:

((أفضل نتائجي في عالم الكرة الصفراء حققتها بعد أن شكّلنا معاً ثنائياً متكاملاً، فقد كان زوجي دائم الحرص على تحسين مستوى لياقتي البدنية، التي تعد أحد أسرار نجاح أي لاعب، خصوصاً في الألعاب الفردية مثل التنس)).

واختتمت البطلة التونسية: ((لا أرى أن الزواج عائق أمام التألق الرياضي، فاللاعبة يمكنها الحفاظ على شغفها وطموحها حتى بعد الزواج، من ترغب في الزواج وتكوين أسرة، فهذا اختيار شخصي، لكن لا أنكر أن له تأثيراً قد يكون سلبياً على المسيرة الرياضية إذا لم تتمكن اللاعبة من تحقيق التوازن بين الجانبين)).

قرار تدريجي

واختارت المصرية رنيم الوليلي إنهاء مسيرتها الاحترافية في قمة مجدها، بعد أن فضّلت التفرغ لحياتها الأسرية، مؤكدة أن الاعتزال جاء بقرار تدريجي نابع من قناعتها الشخصية.

وقالت: ((اعتزلت في عام 2020 وأنا في قمة مسيرتي الرياضية، خلال مشواري، حققت العديد من الإنجازات، أبرزها تصدري التصنيف العالمي للإسكواش، ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئاً، بل جاء تدريجياً؛ فمنذ ارتباطي بزوجي، كان لدينا هدف مشترك أن أبدأ حياة الأمومة في سن الثلاثين، بعد أن أكون قضيت وقتاً كافياً في الإسكواش.

وحققت ما أطمح إليه، وبالفعل، اعتزلت في سن الـ31، وكان السبب الأساسي تأخر الحمل، وعندما تحقق الحمل، شعرت بفرحة كبيرة غطّت على أي حزن قد ينتج عن الاعتزال، خصوصاً أن فترة الاعتزال تزامنت مع جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الرياضي، ما جعل الابتعاد عن الرياضة أسهل نفسياً)).

ومضت: ((كل مرحلة في الحياة لها تحدياتها، لم أكن من الشخصيات التي تجيد التعامل مع الأطفال، ولم أكن قريبة من الأطفال في حياتي، لذلك كانت بداية الأمومة صعبة للغاية، خصوصاً مع طفلي الأول، لم أكن أفهم سبب بكائه المستمر، وكان من الصعب عليّ التأقلم مع التغيرات الجديدة مثل قلة الوقت والروتين اليومي، سواء في إطعام الطفل أو العناية به.

ومع ذلك، فإن اللحظات الجميلة التي يمنحها الأطفال تُنسيكِ تلك الصعوبات، ورغم الروتين القاتل، فإن مشاعر الأمومة تمنح الحياة طعماً خاصاً، وبعد إنجاب طفلي الثاني، شعرت بزيادة الحمل والمسؤولية، خصوصاً مع الحرص على مراعاة مشاعر الطفل الأول، لكن بمرور الوقت بدأت أتعامل بشكل أفضل مع هذه المرحلة)).

واعترفت: ((بصراحة، لا أشتاق إلى المنافسة نفسها لأنها كانت تحمل الكثير من التوتر والضغط العصبي، لكنني أفتقد الأوقات الجميلة التي عشتها مع أسرة الإسكواش، بحكم أن مجتمع الإسكواش صغير مقارنة برياضات أخرى، كنا نسافر كثيراً معاً وأصبح اللاعبون جزءاً من حياتي.

وهذا هو الجزء الذي أشتاق إليه، في بداية اعتزالي، كنت مصممة ألا أعود إلى الإسكواش لا كلاعبة ولا كمدربة، لكن مع الوقت وجدت أنني أفتقد اللعبة، لذلك ما زلت أمارسها على فترات، سواء بشكل خفيف أو مكثف حسب وقتي المتاح، أما بالنسبة للتدريب أو الأدوار الإدارية، فحتى الآن لم أفكر في الأمر بشكل جدي، وربما يتغير الوضع عندما يكبر أطفالي قليلاً)).

وعن تأثير الزواج والأمومة على مسيرة اللاعبات المحترفات قالت: ((أنا بطبيعتي لا أستطيع القيام بأكثر من شيء في نفس الوقت وأمنح كل شيء حقه الكامل، أحب أن أركز في شيء واحد وأعطيه 100 % من مجهودي، لذلك لم أكن أستطيع أن أكون أمًّا ولاعبة محترفة في نفس الوقت، صحيح أنه يمكنني أن أمارس الإسكواش كهواية أو في بطولات محلية من باب المتعة.

لكن الاحتراف يتطلب تدريبات مكثفة، نظام نوم وأكل معينين، وهذا صعب جداً في ظل مسؤوليات الأمومة، أرى أن أي امرأة قادرة على تحقيق هذا التوازن تُعد بطلة حقيقية، مثل لاعبة الإسكواش نور الطيب التي استطاعت العودة للعب بعد الإنجاب، وأحييها على المجهود الذي بذلته لتحقيق هذا الإنجاز)).

وعن النصيحة التي تقدمها للاعبات اللاتي يفكرن في الاعتزال من أجل الأسرة، قالت رنيم الوليلي: ((لا يمكنني أن أقدم نصيحة موحدة، فكل شخص لديه طريقته الخاصة، على سبيل المثال، زميلتي نور الطيب قررت الإنجاب أثناء احترافها.

وعادت للمنافسة قبل إنجاب طفلها الثاني، أما أنا فقد اخترت أن أنهي مسيرتي في الإسكواش بالتزامن مع بدء حياة الأمومة، في النهاية، كل شخص يعرف قدراته وما يناسب ظروفه.

لكن النصيحة التي أوجهها لكل امرأة، سواء كانت رياضية أو لا، أن قرار الإنجاب يجب أن يكون نابعاً من رغبتها الشخصية وليس استجابة لضغط المجتمع أو الالتزام بالعادات والتقاليد، فالزوجة تتحمل العبء الأكبر في تربية الأطفال مهما قدم الزوج من دعم ومساعدة، لذلك يجب أن تتأكد من أنها مستعدة نفسياً لهذه المسؤولية قبل اتخاذ القرار)).

عودة مفتوحة

وسَطّرت المصرية ندى حافظ اسمها في تاريخ الرياضة بمشاركتها في أولمبياد باريس 2024 وهي حامل، واليوم، بين دراستها للطب ورعاية ابنتها، تترك قرار العودة إلى المبارزة مفتوحاً حتى يحين الوقت المناسب.

وقالت: ((تجربة المشاركة في الأولمبياد أثناء الحمل كانت استثنائية جداً، بداخلي كان هناك مزيج من المشاعر؛ شعور بالفخر والإصرار والفرحة في نفس الوقت، كنت أشعر أن لدي قوة مضاعفة، ليس فقط لأنني أشارك في أكبر محفل رياضي عالمي، ولكن أيضاً لأنني أحقق ذلك وأنا حامل، وأكبر التحديات التي واجهتها كانت الحفاظ على لياقتي البدنية والذهنية في الوقت نفسه.

كان من الضروري أن أبقى في حالة بدنية جيدة رغم أنني في الشهر السابع، وفي الوقت ذاته، كان عليّ أن أحافظ على استقراري الذهني وألا أسمح لفكرة أن الحمل قد يكون سبباً للخسارة)).

وأضافت: ((حتى الآن، لا أملك خططاً محددة بخصوص الرياضة، ولم أقرر بعد إذا كنت سأكمل مسيرتي أم لا، أفضل أن أمنح نفسي الوقت الكافي قبل اتخاذ القرار)).

وحالياً، أقضي معظم وقتي مع ابنتي، أكتشف معها عالم الأمومة وأحاول أن أكون أماً جيدة، وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك، أتابع دراستي للحصول على درجة الماجستير في الطب، فأقضي وقتي بين الدراسة والعناية بطفلتي.

وعن نظرتها للرياضة بعد الأمومة، قالت: ((بالتأكيد، الأمومة غيّرت نظرتي إلى الرياضة، بعد أن أنجبت ابنتي، أصبحت أكثر وعياً بأهمية دعم الفتيات في الرياضة، خصوصاً أنني أنجبت بنتاً ولا أريد أن تواجه أي تمييز لمجرد كونها فتاة، مررت ببعض التحديات أثناء مسيرتي، والآن أشعر أن لدي مسؤولية أكبر في أن أساهم في تغيير هذه النظرة وتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة)).

واستمرت: ((هناك العديد من الخطوات التي أحتاج إلى القيام بها إذا قررت العودة، في المقام الأول، يجب أن أستعيد لياقتي البدنية بعد فترة الابتعاد عن الرياضة، ورغم أنني لم أكتسب وزناً زائداً كبيراً بعد الولادة.

إلا أن العودة إلى مستواي السابق تتطلب الكثير من العمل، إلى جانب اللياقة البدنية، الجانب الذهني مهم جداً، فالعودة بعد فترة انقطاع طويلة تحتاج إلى استعداد نفسي قوي، لكن أهم عنصر هو استعادة مستوى اللياقة البدنية والقدرة على التحمل)).

وختاماً قالت ندى حافظ: ((أرى دائماً أن الأمومة جزء طبيعي من حياتنا، فقد خلقنا الله لنُعمّر الأرض وننجب أطفالاً، صحيح أن الرياضة والعمل مهمان.

لكن لا يجب أن يكون أحدهما سبباً في التخلي عن الآخر، نحن كنساء نمتلك قدرة كبيرة على التحمل، ونستطيع تحقيق أكثر من هدف في الوقت نفسه، لذلك، لا ينبغي أن نخشى من أن الأمومة ستُعيقنا، عندما نرى نماذج ناجحة من الأمهات اللاتي استطعن تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والرياضة، نتأكد أن الأمر ممكن وأنه لا شيء مستحيل.