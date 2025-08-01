"أبيض" الناشئين يواصل التحضير لـ"مونديال قطر"

MENAFN - Al-Bayan) يواصل منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 17 سنة تدريباته اليومية في معسكره الخارجي المقام في تايلاند، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم ((قطر 2025))، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا.

ويسعى الجهاز الفني والإداري لأبيض الناشئين تحت قيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، خلال هذا المعسكر، إلى تطبيق بعض الخطط التدريبية والتكتيكية التي تسهم في توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل المطلوب في هذه المرحلة من الإعداد للمونديال الذي يقام في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.