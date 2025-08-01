MENAFN - Al-Bayan) تهتم الصحافة والمعلقون والدارسون للعلاقات الدولية بالقضايا التي تستقطب الانتباه مثل الحروب والعنف الداخل والعابر للحدود والتغيرات السياسية وغيرها من المواضيع التي تجذب الأضواء. جميع هذه المواضيع مهمة وتستحق الاهتمام.

ولكن الديناميكيات التي تؤدي إلى كثير من هذه الأخبار والمواضيع المثيرة لا تعطى أهمية إلا من قبل المتخصصين في المجال ذاته. الاقتصاد الدولي يعد المحرك لكثير من هذه الأحداث، وفهمه جيداً يفسر لنا الكثير من التداعيات التي تبرز عناوينها في الإعلام.

قبل الولوج في الموضوع يلزمنا التفريق بين ثلاثة مفاهيم متقاطعة في مجال الاقتصاد الدولي، ولكن لها مدلولات مختلفة، الأول الاقتصاد الدولي والذي يعنى بدراسة كل ما يتعلق بالاستثمارات والتجارة الخارجية وأسعار صرف العملات والشركات العابرة للحدود، وإلى ما هنالك من علاقات اقتصادية دولية، وهو تخصص دقيق ومهم وتبنى عليه سياسات دول.

المفهوم الثاني والذي ظهر حديثاً هو الجيواقتصادية، وهو مفهوم يقصد منه استخدام أدوات اقتصادية مثل الحظر الاقتصادي أو توجيه الاستثمارات والمساعدات الخارجية لتحقيق مآرب جيوسياسية، وقد انتشر هذا الحقل الدراسي بعد الحرب الباردة، وانطلاق العولمة كمجال مهم ورديف للدراسات الجيوسياسية.

المفهوم الثالث والذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالمفهومين السابقين هو الاقتصاد السياسي الدولي، مجال هذه الدراسات يتعلق بترابط الاقتصادي مع السياسي، أي ما أثار التغيرات الاقتصادية على السياسة سواء كانت داخلية أو خارجية.

هذه القضايا المتعلقة بالاقتصاد السياسي الدولي لها نتائج على كل الدول حتى تلك التي لم تندمج بالاقتصاد الدولي، ولعل أهم هذه القضايا ما يسمى معامل التبادل التجاري، ويتعلق هذا المفهوم بنسبة معادلة المنتجات من الدول الصناعية والدول النامية.

وقد فطن الاقتصادي الأرجنتيني، راول پريبيستش، منذ منتصف القرن الماضي إلى حقيقة مهمة وهي أن الصادرات من المواد الأولية إلى العالم الصناعي ينخفض قيمته بالنسبة للصادرات الصناعية من العالم الأول إلى العالم الثالث.

وأن استمرار تدهور أسعار المنتجات من العالم النامي مع تزايد أسعار المنتجات من العالم الصناعي، أدى بالضرورة إلى تدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية لهذه الدول. وقد انخفضت أسعار المنتجات الزراعية من العالم الثالث بنسبة 70 % بالمقارنة مع أسعار المنتجات المصنعة في الأعوام ما بين 1961 إلى 2001.

ومن الطبيعي تحت هذه الظروف الاقتصادية أن تدفق رؤوس الأموال من الدول النامية لم تتوقف للحظة. وقد عزز هذا التحويل المهول للرساميل من الدولة النامية إلى الدول المتقدمة انتشار كثير من الشركات العملاقة العابرة للحدود.

ورغم كثير من الفوائد التي جلبتها هذه الشركات من استثمارات والتي خلقت كثيراً من الوظائف في البلدان النامية ونقلت كثيراً من المعارف التكنولوجية، إلا أنها في نهاية المطاف أخذت أكثر مما أعطت، ولم يكن لها ذاك التأثير في خلق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالعكس من ذلك، فقد أدى هذا إلى زيادة الاعتماد من قبل الدول النامية على الدول المتقدمة، كما تزايدت الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة بأضعاف مضاعفة. ولكن كما يقول المؤرخ البريطاني إي. ايتش. كار، ذو النزعة الواقعية، بأن الإنتاج يحتاج إلى حماية وأن التبادل الاقتصادي يعتمد على نظام سياسي.

وفعلاً قامت الولايات المتحدة بصفتها الدولة المهيمنة على النظام الدولي، بإنشاء منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، لحماية العلاقات الاقتصادية الدولية .

والتي تصب في مصلحة الدول المتقدمة. ولم تكتفِ بالمنظمات الدولية وحسب، بل صاغت خطاباً سياسياً واقتصادياً يروّج النمط الاقتصادي الذي يحبذ دول الشمال على حساب دول الجنوب الأقل تقدماً.

وقد عظمت هذه الدول من سيطرتها على النظام الاقتصادي والسياسي الدولي عبر إنشاء سلسلة من القواعد العسكرية وشبكة من المؤسسات الأمنية الدولية للتدخل لحماية المصالح الاقتصادية.

كما حصل مع محمد مصدق في إيران في 1953، وسلفادور ألليندي في تشيلي في 1973 وأمثلة أخرى. الخلاصة أن فهم تعقيدات العلاقات السياسية لا يمكن أن تجتزأ بالنظر إلى العناوين الجاذبة، وإغفال البنى التحتية المحركة للسياسات العالمية.