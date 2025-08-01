أن تفكر في (لا شيء)

MENAFN - Al-Bayan) في أحد اللقاءات سئلت فيروز: من هي أعظم امرأة بنظركِ؟ فأجابت: الأم، وسُئلت كم مرّة أحببتِ بإخلاص؟ فأجابت ((مرّة واحدة))! وباعتبارها أماً ذات وضع شديد الحساسية، فقدت ابنتها الأحب إلى قلبها في عمر 28 عاماً بعد إصابتها بنزيف في الدماغ أثناء نومها.

كما رزقت بطفل قال لها الأطباء، منذ اليوم الأول لولادته، إنه لن يعيش طويلاً بهذه الإعاقة، وإنه يحتاج رعاية مكثفة وخاصة، والأجدر أن تتركه في دار رعاية خاصة، فرفضت وأصرت على أن ترعاه بنفسها، وهذا ما كان!

وها هو الطفل الذي قيل لها إنه لن يعيش سوى بضعة أعوام قد تجاوز الستين، ولا زالت ترعاه كطفل، بينما تجاوزت هي التسعين من عمرها!

فيروز، بكل صمتها وسمتها والدور الذي حملته كأيقونة ورمز للالتزام والرصانة والحشمة، وبكل هذه الأعباء المطلوبة منها، سُئلت مرة، بمَ تفكرين عندما تكونين وحيدة؟ فاكتفت بالقول ((بلا شيء))! فكيف يفكر الإنسان في (لا شيء) ؟

ومتى فكر أحدنا في ذلك؟ أو متى يكون الإنسان في حاجة شديدة لهذه اللحظات البيضاء التي يعيد برمجة دماغه، أو لنقل يغسله من كل الأفكار التي تعيث بداخله طيلة الوقت ليجعله بلا فكرة تدور فيه، وبلا أفكار تقتات من خلاياه؟!

لطالما سمعت أشخاصاً يفكرون وهم نائمون، وإن الفكرة التي تظل تحرص أدمغتهم طيلة الوقت (لنقل تقلقهم) تندس معهم تحت الأغطية وتنام فيهم، وتظل حية تتقافز أمام مرايا اللاوعي والرؤى والأحلام.

فتتشكل على هيئة كوابيس وأحلام مزعجة، توقظهم من مناماتهم القلقة أشبه بشخص كان يلهث في صحراء باحثاً عن قطرة ماء! أما كان الأجدر به أن يتخلص من هذا كله، وأن يتدرب على أن لا يفكر في شيء لبعض الوقت من النهار حين يكون وحيداً بلا أعباء ولا قلق ولا انشغالات؟

نحن بحاجة ماسة لنتعلم كيف نفكر في (لا شيء)، لأن ذلك قد يكون علاجاً نافعاً وطريقة مهمة للتخلص من القلق والكوابيس والضغوط التي بلا حد، والتي يعانيها إنسان الحياة الحديثة القلقة!