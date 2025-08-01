غياب غير مبرر!

MENAFN - Al-Bayan) قبل أسابيع، وقع حدث رياضي كروي أزعجني كثيراً، بعد أن أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تلقيه اعتذاراً من اتحادنا المحلي عن عدم المشاركة في بطولة الخليج لكرة القدم للشباب، دون أن يُعلَن عن الأسباب أو توضح من الجهات المختصة.

لقد فوجئت بهذا القرار الذي لا يمكن تأييده، مهما كانت المبررات، فالمشاركة في مثل هذه البطولات تمنح لاعبينا الشباب دافعاً كبيراً، خصوصاً في ظل غياب الرؤية الواضحة لمشاركاتهم محلياً، والخطورة الأكبر تكمن في تغييبهم عن المنافسات الخارجية.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الخليجي عن تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد المصري للمشاركة في البطولة لمنتخبات الشباب، المقرر إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

هذا الحدث الكروي الخليجي له مكانة خاصة لدينا، وقصته لا تنسى. فقد شاركنا سابقاً، وتحديداً في عام 2008، في بطولة التعاون الخليجي التي أقيمت في السعودية، وحققنا اللقب مع بداية تشكيل منتخب موهوب تحت قيادة المدرب الوطني المهندس مهدي علي، الذي نذكره بالخير.

كانت تلك البطولة بداية لانطلاقة فريق مميز، استمر وحقق العديد من الإنجازات للكرة الإماراتية، بقيادة مدربه الوطني واليوم، ننسحب؟!

بصراحة، أمر محزن ومؤسف، خصوصاً أن هذه البطولات تعد من أهم وسائل دعم الفئات السنية وتعزيز جاهزية المنتخبات الخليجية، وتمثل فرصة ثمينة للاحتكاك واكتساب الخبرة.

فهل نقرأ قريباً بياناً رسمياً يوضح سبب هذا الغياب المفاجئ؟ أم يترك الأمر يمر مرور الكرام؟.. والله من وراء القصد.