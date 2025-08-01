ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين قرب روسيا

MENAFN - Al-Bayan) موسكو، كييف، عواصم - وكالات

تفاعلت الحرب الكلامية بين واشنطن وموسكو ما أدى إلى إقدام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، وفيما كشفت موسكو عن الأمل في استمرار محادثات السلام مع كييف والتوصل إلى تسوية للصراع، أعربت الأخيرة عن الرغبة في عقد لقاء على مستوى القادة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، رداً على تهديدات دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسباً لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والتحريضية أكثر من مجرد تصريحات.

محادثات سلام

وفيما يتعلق بمحادثات السلام بين موسكو وكييف، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في استمرار محادثات السلام بين موسكو وكييف، وفي أن تتمكن فرق العمل من مناقشة تسويات ممكنة. لكنه أكد أن أهداف موسكو لم تتغير.

ولفت بوتين إلى أنه وإذا كان هناك من يشعر بخيبة الأمل إزاء نتائج محادثات السلام حتى الآن، فذلك نتيجة لتوقعات مبالغ فيها، مضيفاً: نحتاج إلى سلام دائم ومستقر قائم على أسس متينة، يرضي روسيا وأوكرانيا، ويضمن أمن البلدين.. الشروط ما زالت كما هي بالتأكيد من الجانب الروسي. وشدد على ضرورة إجراء المحادثات دون كاميرات وفي أجواء هادئة.

ورداً على الموقف، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مجدداً استعداده للاجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن كييف تريد تجاوز مرحلة التصريحات والاجتماعات على مستوى أدنى بشأن إنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: إذا كانت هذه إشارات على استعداد حقيقي لإنهاء الحرب بكرامة وإرساء سلام حقيقي دائم، فإن أوكرانيا تؤكد مرة أخرى استعدادها لعقد لقاء على مستوى القادة في أي وقت، تدعو أوكرانيا إلى تجاوز مرحلة تبادل التصريحات وعقد اجتماعات على المستوى الفني والوصول إلى مرحلة المحادثات بين القادة.

إلى ذلك، وصف ترامب، الضربات الروسية على أوكرانيا بأنها مثيرة للاشمئزاز، مؤكداً عزمه فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقال ترامب للصحافيين: ((اعتقد أن ما يفعلونه مثير للاشمئزاز.. سنفرض عقوبات.. لا أعلم إن كانت العقوبات تزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا سنفرضها)).

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الحداد يوماً على ضحايا الغارة الروسية على كييف، فيما ووضع المشيعون الزهور والشموع، عند المبنى السكني المتضرر، حيث رفعت الحفارات قطعاً ثقيلة من الأنقاض.

وانتشلت فرق الإنقاذ الأوكرانية خلال الليل، أكثر من 10 جثث أخرى من تحت أنقاض مبنى سكني انهار جزئياً في كييف عقب غارة جوية روسية هي الأسوأ هذا العام على العاصمة الأوكرانية، ما رفع عدد قتلى الهجوم إلى 31.

وقال زيلينسكي، أمس: إن طفلاً يبلغ من العمر عامين من بين الأطفال الـ 5 الذين عُثر عليهم قتلى بعد الهجوم، معلناً انتهاء عملية الإنقاذ التي استمرت أكثر من 24 ساعة.

وأصيب 159 شخصاً جراء الهجوم متعدد الموجات الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 300 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ في وقت مبكر الخميس، وهو الأحدث في حملة من الضربات العنيفة على البلدات والمدن الأوكرانية.

وانهار المبنى السكني الواقع في منطقة سفياتوشين في غرب كييف جزئياً جراء الهجوم. وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار في 3 مناطق أخرى على الأقل في العاصمة.

وعزز الجيش الروسي، تقدمه في أوكرانيا للشهر الرابع على التوالي، محققاً في يوليو أكبر مكاسب له منذ نوفمبر، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي.

وفي شهر واحد، سيطرت القوات الروسية على 713 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية، مقابل استعادة كييف 79 كيلومتراً مربعاً، ما يمثل زيادة صافية قدرها 634 كيلومتراً مربعاً، ما يزيد على 588 كيلومتراً مربعاً في يونيو، و507 كيلومترات مربعة في مايو، و379 كيلومتراً مربعاً في أبريل، و240 كيلومتراً مربعاً في مارس، بعد تباطؤ خلال فصل الشتاء.

طوفان مسيرات

كما هاجمت روسيا أوكرانيا في يوليو بأكبر عدد من المسيرات في شهر واحد منذ بدء الحرب، وفق التحليل. وكشف التحليل الذي يستند إلى أعداد نشرتها السلطات الأوكرانية، أن الجيش الروسي أطلق 6297 مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا في يوليو، ما يشير إلى زيادة هذا العدد للشهر الثالث على التوالي، وارتفاعه بنسبة 16 % مقارنة بيونيو.

ويشمل هذا العدد نسبة كبيرة من المسيرات الوهمية التي تهدف خصوصاً إلى إغراق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية المجهدة. وأطلقت روسيا أيضاً 198 صاروخاً على أوكرانيا خلال يوليو، ما يفوق أي شهر آخر هذا العام باستثناء يونيو.

تسليم منظومتي باتريوت

وأعلنت الحكومة الألمانية، إمكانية بدء تسليم منظومتي باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الألمانية، إن الجيش الألماني سيسلم قاذفات باتريوت إضافية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة كخطوة أولى، وفي خطوة ثانية، سيُسلّم الجيش الألماني مكونات إضافية للنظام خلال الشهرين أو الـ 3 أشهر المقبلة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا ببطاريات باتريوت إضافية.