ابتكارات رائدة لتعزيز جودة التربة في أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) تمثل ملوحة التربة أحد التحديات البيئية المهمة في إمارة أبوظبي، حيث تتأثر بمجموعة من العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية، وأشار تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في إمارة أبوظبي إلى أن المنطقة تشهد معدلات تبخر مرتفعة، إلى جانب هطول مطري سنوي منخفض لا يتجاوز 100 ملم.

ما يجعل التربة بطبيعتها عرضة لتراكم الأملاح، ومن المتوقع أن تسهم التغيرات المناخية في تفاقم هذه الظروف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في مستويات الملوحة.

وأشار التقرير إلى أن بعض الممارسات الزراعية السائدة تسهم في تعزيز تملح التربة، مثل استخدام المياه الجوفية المالحة في الري، واعتماد أنظمة ري تقليدية مثل الري بالغمر، خاصة في منطقة الظفرة.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي تظهر ملوحة التربة تفاوتاً واضحاً بين المناطق، ففي المناطق الزراعية مثل الظفرة بينت النتائج أن نحو 60 % من عينات التربة السطحية تصنف ضمن مستويات المُلوحة المرتفعة جداً.

ورغم هذه التحديات، لعبت هيئة البيئة - أبوظبي دوراً محورياً في تسخير الإمكانات التقنية والابتكارات الحديثة لتقليل التحديات الخاصة بجودة التربة في إمارة أبوظبي.

حيث يعد مشروع مراقبة التربة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، أحد أهم المشاريع المستدامة التي تعكف هيئة البيئة - أبوظبي على دعم أركانها لتسهيل جمع البيانات العلمية ذات الصلة باستخدام أحدث التقنيات بهدف وضع السياسات للحفاظ على صحة التربة،.

حيث انتهت الهيئة من المرحلة التجريبية للمشروع وانتقلت لمرحلة التطبيق بالكامل بحول نهاية 2023، ويقتصر تطبيق هذه المنهجية على مراقبة صحة وجودة التربة في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، ولكن بمجرد إثبات كفاءتها، يمكن استخدامها في مراقبة الأصول الأخرى مثل البيئة البحرية وجودة المياه والهواء.

وأسهمت برامج هيئة البيئة - أبوظبي لدعم استدامة التربة في تحديد 664 موقعاً في جميع أنحاء الإمارة، وجمع 1376 عينة من التربة وتحليلها سنوياً، فضلاً عن 72102 سجلاً للتربة في قاعدة بيانات التربة، و36 خريطة موضعية، هذا بالإضافة إلى فحص 35 عنصراً ملوثاً.

وتأتي هذه الجهود في إطار فهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.

أهداف

ويتماشى المشروع مع الأولويات الاستراتيجية لهيئة البيئة - أبوظبي التي تسعى لضمان اتباع نهج مستدام ومتكامل لحماية الأراضي والتربة، وتقييم تأثير الأنشطة البشرية، وتوفير الأساس لخطط الإدارة المستقبلية، وسياسات الحماية، واللوائح المتعلقة بالتربة.

و يهدف رسم خرائط تلوث التربة في إمارة أبوظبي إلى تسليط الضوء على المناطق التي تحتاج إلى معالجة أو تعافي أو حماية للوصول إلى بيئة مستدامة.

استشعار عن بعد

وتؤكد الهيئة أنه من خلال منهجية قائمة على الاستشعار عن بعد، يسهم التصوير بواسطة الأقمار الصناعية برصد مساحات كبيرة، وتقوم أجهزة الاستشعار الفضائية في الأقمار الصناعية بالتقاط بيانات تتعلق بسلامة التربة.

مما يسهل في تحديد المناطق التي سيتم استهدافها بواسطة الطائرات بدون طيار، ومن خلال البيانات الميدانية تسجل البيانات الطيفية باستخدام مطياف محمول باليد، دون أي تدمير للتربة الأرضية.

وتؤخذ بغرض معايرة بيانات الاستشعار عن بعد مع عينات التربة. وفي سياق متصل، تطير الطائرات من دون طيار فوق مناطق محددة عدة مرات وعلى ارتفاعات مختلفة.

وتستخدم تقنية التصوير الطيفي الفائقة لجمع البيانات، علماً أن هذه ((الدرونز)) صممت خصيصاً لهذا المشروع في دولة الإمارات وتتميز بقدرتها على حمل معدات يصل وزنها إلى 20 كيلو، وأوضحت الهيئة أنه يتم جمع عينات التربة في نقاط استراتيجية تتوافق مع بيانات الاستشعار عن بعد للتحقق من البيانات.

وتكللت هذه الجهود الدؤوبة بحفظ أكثر من 120 ألف سجل جغرافي مكاني في مرفق أرشفة التربة بأبوظبي، و7 آلاف عينة من التربة، و679 عينة تمت مشاركتها مع الباحثين، وذلك خلال 10 سنوات من الجهود في جمع العينات وتخزينها.