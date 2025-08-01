"اصنع" وصندوق خليفة يطلقان"زمالة صنَّاع الأثاث"

MENAFN - Al-Bayan) أطلق مركز ((اصنع)) الدورة الخامسة من برنامج ((زمالة صنَّاع الأثاث)) لعام 2025، بالشراكة مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، داعياً جيل المستقبل من رواد الأعمال الطموحين في قطاع الأثاث لتقديم رؤى مبتكرة وتصورات خلَّاقة لإعادة ابتكار عالم تصميم الأثاث.

وكان ((اصنع)) قد أعلن عن فتح باب التقديم للبرنامج خلال الشهر الماضي، على أن يتم إجراء مقابلات مع المرشحين المختارين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتتميز كل مرحلة من مراحل البرنامج بكونها تتيح بيئة مثالية لاستكشاف وصقل المهارات الاستثنائية والأفكار الثاقبة التي تجسد رؤى المشاركين وإبداعاتهم.

يحتضن مركز ((اصنع)) فعاليات ((زمالة صنَّاع الأثاث 2025)) في مقره بمنطقة ميناء زايد في أبوظبي خلال الفترة من يوليو إلى 11 أكتوبر 2025، ضمن برنامج متكامل يمتد على ثلاث مراحل، ويضم 8 جلسات تدريبية تهدف إلى تمكين المصممين الطموحين في مجال تصميم الأثاث، ورفدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم وتنميتها.

ويغطي برنامج هذه الزمالة جوانب متعددة، بدءاً من تحويل العقلية نحو التفكير الريادي، مروراً بإتقان نموذج العمل التجاري، والتخطيط التشغيلي، واستراتيجيات التسعير، وبناء الهوية التجارية، وصولاً إلى التسويق الرقمي.

حيث تقدم كل جلسة رؤى عملية بإشراف خبراء متخصصين في هذا المجال، كما يتناول البرنامج استراتيجيات النمو والمتطلبات الأساسية لتأسيس الأعمال بشكل قانوني في دولة الإمارات.

تحظى النسخة الحالية من الزمالة بدعم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تتماشى رسالته مع أهداف البرنامج الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وبناء منظومة ديناميكية قائمة على الابتكار.

وتستقطب هذه النسخة من الحدث جيلاً جديداً من المواهب الملتزمة برسم ملامح مستقبل العناصر الجمالية والوظيفية والابتكار في تصميم الأثاث المعاصر على مستوى المنطقة، بينما يؤكد دعم صندوق خليفة التزام البرنامج برعاية المواهب المحلية وتعزيز ممارسات التصميم المستدامة تجارياً داخل دولة الإمارات.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: ((فخورون بدعم ((زمالة صناع الأثاث 2025))، تجسيداً لالتزامنا الراسخ برعاية المواهب الريادية في قطاع الصناعات الإبداعية.

ونسعى في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى رفد المصممين الشباب بأدوات النجاح والمعرفة التخصصية، كما نعمل على تحقيق رؤية أشمل تهدف إلى بناء مشاريع مستدامة ترتكز على التصميم المبتكر، بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لاقتصاد المعرفة والابتكار)).

شراكة

من جانبه، قال طلال الأنصاري، المدير العام لمركز ((اصنع)): ((تشكل هذه النسخة من البرنامج ثمرة شراكة استراتيجية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حيث صُممت لتحقيق التوازن المثالي بين الهوية الثقافية الأصيلة والوظائف العملية المبتكرة والقيمة التجارية الحقيقية، إذ نستهدف إنتاج قطع أثاث تتجاوز نطاق تلبية احتياجات السوق، لتحمل رسالة ثقافية وجمالية عميقة.

ونفتح أبوابنا لكل من يمتلك الشغف والرؤية ليتحول من مصمم إلى رائد أعمال في صناعة الأثاث، فطموحنا يتجاوز التدريب التقليدي ليشمل بناء جيل من المبدعين القادرين على صياغة مستقبل يتناغم فيه التصميم مع الحياة اليومية، ليصبح كل منتج شاهداً على التميز والابتكار)).

ويشكل أسبوع دبي للتصميم في نوفمبر 2025 محطة فارقة في رحلة المشاركين، إذ سيحظون بفرصة استثنائية لعرض نماذجهم الأولية أمام نخبة من الرواد في هذا المجال وصنَّاع القرار والمستثمرين المحتملين، في احتفالية تبرز قدراتهم الإبداعية وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للتواصل مع رواد قطاعات التصميم الداخلي والهندسة المعمارية وتطوير المنتجات.

وبهذا التعاون الاستراتيجي بين صندوق خليفة ومركز ((اصنع))، تتواصل الجهود الرامية إلى صقل مواهب جيل جديد من المبتكرين، في خطوة تدعم التوجه الوطني نحو تنويع روافد الاقتصاد وإرساء دعائم اقتصاد المعرفة والابتكار.