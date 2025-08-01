برامج ومبادرات عززت مشاركة المواطنين في القطاع الخاص

MENAFN - Al-Bayan) شكّل برنامج ((نافس)) منذ انطلاقه في سبتمبر 2021 نقطة تحول محورية في ملف التوطين بدولة الإمارات، حيث تمكن، خلال فترة زمنية وجيزة عبر برامجه المتنوعة، من إعادة رسم خارطة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وفتح آفاقاً واسعة أمامهم للعمل في مجالات مهنية غير تقليدية لم تكن ضمن خياراتهم في السابق، ما مثّل نقلة نوعية في توجيه الكوادر الوطنية نحو القطاع الخاص بوصفه مساراً وظيفياً مستقراً وواعداً.

سياسة التوطين

وانعكس هذا التحول بشكل مباشر وملموس في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم، وفقاً لأحدث الإحصاءات المعلنة من قبل مرصد العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، 152 ألفاً و271 مواطناً ومواطنة، من بينهم 133622 التحقوا بالعمل بعد إطلاق البرنامج، ما يؤكد فاعلية سياسة التوطين وبرنامج ((نافس)) في استقطاب الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو بيئات العمل التنافسية.

ويعد النجاح في رفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص ثمرة استراتيجية مدروسة، ارتكزت على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة.

وقد لعب ((نافس))، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دوراً محورياً في هذا الإنجاز من خلال حزمة من الامتيازات التي قدمها للمنشآت الملتزمة بنسب التوطين، الأمر الذي شجع أكثر من 29 ألفاً و92 منشأة، والتي تشكل قرابة 95% من الشركات المستهدفة، بتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

ويأتي هذا النجاح تتويجاً لمبادرات وبرامج ((نافس))، التي انطلقت منذ الأيام الأولى بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي استجابت لحاجات سوق العمل في القطاع الخاص، وراعت تنوع مجالاته.

وشملت الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها، وركزت على بناء المهارات، وتوفير الحوافز، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين، إلى جانب تغيير المفاهيم المجتمعية التقليدية حول الوظائف في هذا القطاع الحيوي.

يضم ((نافس)) مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج الدعم المالي وبرامج التدريب والتأهيل المهني، التي تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات المواطنين في جميع المراحل المهنية، فعلى صعيد الدعم المالي يقدم ((نافس)) حزمة متكاملة تشمل برنامج دعم رواتب المواطنين، الذي يخفف العبء عن الشركات، ويشجعها على توظيف المواطنين.

وبرنامج ((اشتراك)) الذي يغطي اشتراكات المواطنين في صناديق التقاعد، إلى جانب برنامج ((علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص))، الذي يقدم دعماً إضافياً لأصحاب الأسر، وبرنامج الدعم المؤقت، الذي يمنح الباحثين عن عمل أو الذين انتقلوا حديثاً من وظائف مؤقتة إلى أخرى، فرصة الاستفادة من دعم مالي ريثما يستقر وضعهم المهني.

تطوير المهارات

وفي إطار بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية أطلق ((نافس)) عدداً من البرامج التدريبية التخصصية، من أبرزها برنامج ((كفاءات))، الذي يركز على تطوير المهارات الفنية والإدارية للمواطنين.

وبرنامج ((خبرة))، الذي يوفر فرصاً لاكتساب الخبرة العملية في بيئة عمل حقيقية، بالإضافة إلى برنامج ((الإرشاد المهني))، الذي يساعد الباحثين عن عمل على تحديد المسار المهني الأنسب لهم وتوجيههم نحو الفرص المناسبة حسب مهاراتهم وتطلعاتهم.

ويعد برنامج ((تطوير كوادر القطاع الصحي)) في مقدمة المبادرات النوعية التي شهدها ((نافس))، حيث استقطب اهتماماً واسعاً من المواطنين، لا سيما بعد اعتماد صيغة ((عقد عمل مواطن دارس))، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويتيح للطالب الجمع بين الدراسة والتدريب العملي داخل المنشآت الصحية الخاصة، مع حصوله على دعم مالي وراتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، إلى جانب مزايا التقاعد والتأمين، ما يعزز من فرص توظيفه مستقبلاً واستقراره المهني بعد التخرج، وحدد البرنامج عند إطلاقه استهداف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.

تمكين المواهب

وفي القطاع الثقافي أطلق ((نافس)) بالتعاون مع وزارة الثقافة برنامج ((مبدعين))، الذي يستهدف تأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

حيث يتم سنوياً توفير ما لا يقل عن 500 فرصة تدريب وتوظيف للمواطنين في هذا القطاع الواعد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي، وتمكين المواهب الإماراتية من المساهمة في تعزيز الهوية الثقافية للدولة.

وعلى صعيد القيادات تم إطلاق ((برنامج قيادات نافس)) بالشراكة مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية لدى المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية واستراتيجية تسهم في رفع مستويات الكفاءة والأداء داخل المؤسسات.

ولتعزيز التنافسية العالمية للكفاءات الوطنية أطلق ((نافس)) برنامج ((نافس الدولي))، الذي يوفر فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة، بالتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية مرموقة، ويوفر البرنامج تدريباً يمتد من 3 إلى 6 أشهر، يتيح للمشاركين التعرف على ثقافات وأساليب عمل مختلفة، واكتساب خبرات عالمية تعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعالمي على حد سواء.

وامتد نطاق برامج ((نافس)) ليشمل أيضاً القطاعات الحيوية مثل التعليم والصناعة والإعلام، حيث أطلق برنامج ((معلمين)) بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المدارس الخاصة.

وذلك من خلال برامج تدريبية وتخصصية وترخيص مهني معتمد، يستهدف توظيف أكثر من 4000 مواطن بحلول عام 2027،وفي القطاع الصناعي، جاء برنامج ((مصنعين)) بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتأهيل الكفاءات الوطنية لشغل وظائف فنية ومتخصصة في القطاع الصناعي، عبر برامج تدريبية متقدمة تستهدف مواءمة المهارات الوطنية مع احتياجات المصانع وشركات التكنولوجيا.

كما أطلق نافس ((برنامج إعلاميين)) بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي والتقليدي، وإعداد جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

والمساهمة بفاعلية في نقل رسالة الدولة على المستويين المحلي والدولي. وإدراكاً لأهمية التدريب المبكر وربط التعليم بسوق العمل، أطلق ((نافس)) برنامج التدريب المهني الذي يستهدف دعم الطلاب الإماراتيين في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال توفير فرص تدريب عملي ضمن منشآت القطاع الخاص، تمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والتأقلم مع بيئة العمل قبل التخرج.

قناة موحدة

ولتسهيل الوصول إلى هذه البرامج والخدمات أُطلقت ((منصة نافس)) الإلكترونية، التي تمثل قناة موحدة تجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، وتوفر كل المعلومات والإجراءات التي يحتاجها المواطن للتسجيل، وبناء الملف المهني، واستكشاف الفرص المتاحة، والالتحاق بالبرامج التدريبية، إلى جانب الاطلاع على المزايا المالية والمهنية التي يوفرها البرنامج.

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ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاص منذ إطلاق برنامج ((نافس))

حزم دعم متكاملة أسهمت في حضور المواطنين بوظائف تخصصية