مختبر دبي المركزي يجري 404 فحوصلـ 101 عينة من الرطب

MENAFN - Al-Bayan) أجرى مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي 404 فحوص مخبرية متنوعة على أكثر من 101 عينة من الرطب، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مهرجان ((دبي للرطب)).

حيث شملت الفحوص تحاليل ميكروبيولوجية ميدانية دقيقة، استهدفت الكشف عن الملوثات البكتيرية، والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة في مجال الجودة والسلامة الغذائية.

وجاءت الفحوص ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتعزيز الرقابة الميدانية في الفعاليات المجتمعية، ورفع جاهزية المختبرات في مواقع الفحص المباشر.

وأجرت البلدية عبر ((مختبر دبي الذكي المتنقل)) فحوصاً مجانية في موقع الفعالية بكفاءة عالية، ما ساعد على تسريع وتيرة التحاليل واختصار زمن إصدار النتائج.

كما نظمت مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي استهدفت زوار المهرجان والمشاركين فيه، ركزت على أهمية الفحوص المخبرية كخط دفاع أساسي في حماية صحة المستهلك، ودور المختبرات المعتمدة في الكشف المبكر عن المخاطر الغذائية، إلى جانب التعريف بآليات الفحص الحديثة والتقنيات المتطورة التي يستخدمها مختبر دبي المركزي، بما يتماشى مع أرفع المعايير والممارسات الدولية.

وأكدت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي، أن المختبر يعد ركيزة أساسية في منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، نظراً لاعتماده على فحوص دقيقة وموثوقة تسهم في الكشف المبكر عن أي مخاطر تهدد صحة المستهلكين.

لافتة إلى أن المشاركة في مهرجان ((دبي للرطب)) تعكس الجاهزية الفنية المتقدمة للمختبر، والتزامه المستمر بدعم جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة السلامة الغذائية من خلال الابتكار والعمل الميداني.

وإلى جانب ذلك سلطت بلدية دبي خلال مشاركتها في ((دبي للرطب)) الضوء على جهودها العلمية في مجال مكافحة الآفات الزراعية، لاسيما تلك التي تصيب أشجار النخيل مثل سوسة النخيل الحمراء، حيث قدمت معلومات للزوار حول أفضل أساليب رعاية النخيل والوقاية من الآفات.